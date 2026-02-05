El Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras lleva a cabo la operación y el registro de una vivienda tarifeña, donde el arrestado tenía más de 10.500 vídeos

La Policía Nacional ha llevado a cabo en la localidad de Tarifa una operación contra la distribución de pornografía infantil que se ha saldado con la detención de un hombre de 63 años y nacionalidad italiana como presunto responsable de tenencia y distribución masiva de este tipo de material ilícito.

La actuación se enmarca dentro de la Operación Gárgola, en cuyo desarrollo se practicó una entrada y registro domiciliario en una vivienda de Tarifa. Durante el registro se intervino abundante material informático, entre el que se encuentran ordenadores y diversos dispositivos de almacenamiento masivo de datos. En un primer análisis técnico, los agentes han detectado más de medio millón de archivos de pornografía infantil, entre los que figuran más de 10.500 vídeos.

La investigación se inició en el mes de enero de 2025 por parte del Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras, que trabajó de forma coordinada con la Unidad Central de Ciberdelincuencia. A través de distintas técnicas y metodologías de investigación, los especialistas detectaron que un usuario de internet estaría realizando descargas y distribución de archivos de pornografía infantil.

Durante los meses siguientes, los agentes llevaron a cabo vigilancias sobre el domicilio situado en Tarifa al que estaba asociada la conexión a internet utilizada para las descargas investigadas.

Una vez comprobada la identidad del morador de la vivienda, el pasado 29 de enero de 2026 se procedió a la entrada y registro del inmueble, autorizada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras, culminando la operación con la detención de su morador, un varón de 63 años de edad y nacionalidad italiana.