El velero de bandera italiana Aspra se ha convertido en la primera víctima conocida de la temporada en sufrir un encontronazo con una familia de orcas en el Estrecho. Ha ocurrido este sábado cerca de la costa de Tarifa y la embarcación ha quedado seriamente dañada, sobre todo el timón. Durante media hora, los animales han estado golpeando con fuerza diversas partes de la embarcación hasta que, de repente, han abandonado el lugar.

Según ha relatado el patrón, Alessandro Tosetti, en sus redes sociales el velero comenzó a inundarse pero aún así logró navegar unas doce millas tras algunos arreglos improvisados y alcanzar el puerto tarifeño escoltado por Salvamento Marítimo.

"Me había preparado para la tormenta, pero nunca hubiera podido imaginar que una manada de orcas me iba a atacar en el Estrecho de Gibraltar", explica el veterano marino. "Animales grandes, de más de cinco metros, me dicen que un grupo familiar que durante aproximadamente media hora mutiló el Aspra, sobre todo su timón", subraya.

Tosetti explica que estaba en un pasillo al sur del Estrecho en el que "había pocos barcos para descansar un poco". De repente oyó un sonido, un chasquido, con el que comenzó el ataque. "He llevado a cabo el procedimiento que había leído: apagar el piloto automático y el sónar, cerrar las velas... pero nada vale la pena".

Los golpes de las orcas ocasionaron varias averías que dejaron el Aspra a la deriva en medio del Estrecho "con varios barcos en tránsito". "Pedí ayuda de Tarifa Tráfico pensando en ser remolcado. Mientras los esperaba logré desenredar la madeja (cuerda utilizada para maniobrar las velas) y liberar el timón, que parecía seguir girando. En ese momento monté la barra de emergencia y para mi sorpresa vi que lograba gobernar el barco. Así es como conduje 12 millas hasta el puerto de Tarifa, escoltado por el remolcador que había llegado".

El velero empezó a inundarse, pero Tosetti logró atracarlo. En el puerto descubrió que la hoja del timón "había sido mutilada". "Los ejes y los rodamientos parecen seguros, espero llegar a casa así. Si he hecho 12 millas, tal vez pueda hacer 800. En los próximos días entenderé mejor lo que ha ocurrido", concluye.