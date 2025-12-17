Los vecinos de la urbanización Las Terrazas del Estrecho de Tarifa acusan al Ayuntamiento de abandono

Cuarenta y ocho familias de Tarifa, las que residen en la Urbanización las Terrazas del Estrecho, a la entrada de la localidad, han dicho basta. Los afectados denuncian el “estado de abandono” de las calles Carmen Burgos y Seguí, en las que, desde que llegaron a sus actuales domicilios, “no existe limpieza viaria, ni desbroce de los acerados”, amén de una ausencia total de alumbrado público que convierte el entorno de sus domicilios en un punto repetitivo de actividades delictivas.

El Ayuntamiento, que se justifica en que esas calles no han sido recepcionadas, da la callada por respuesta a estas denuncias. Los afectados, que han elevado quejas por escrito al Consistorio, barajan dar un paso más y llevar a cabo una concentración a las puertas del Consistorio.

“Los vecinos y vecinas de la Urbanización Terrazas del Estrecho, situada en C/ Carmen de Burgos y Seguí, queremos hacer pública nuestra profunda frustración ante el estado de abandono que sufrimos por parte del Ayuntamiento de Tarifa desde hace más de dos años, a pesar de estar al corriente del pago de todos los impuestos municipales (recogida de residuos, IBI, entrada y salida de vehículos…)", asegura el colectivo en un escrito remitido a Europa Sur.

“Durante este tiempo no hemos recibido ningún tipo de limpieza viaria, ni desbroce de los acerados, los cuales presentan una vegetación tan invasiva que impide el tránsito por las aceras y obliga a los peatones a desplazarse por la calzada, con el riesgo que ello conlleva”, continúa el escrito.

Vista de una de las aceras de la urbanización

“A esta falta total de mantenimiento se suma la ausencia absoluta de alumbrado público”, denuncian los afectados. “Las farolas permanecen sin funcionar, dejando la zona completamente a oscuras por las noches. Este escenario ha convertido el entorno en un punto de reunión de grupos de jóvenes con motocicletas y personas que hacen un uso incívico del espacio, generando inseguridad, ruido y malestar entre los residentes”.

“Desde el Ayuntamiento, tras varias conversaciones mantenidas con miembros del equipo de gobierno, se nos ha trasladado que la calle no está recepcionada, argumentando que la Junta de Compensación no ha finalizado los trámites necesarios para formalizar dicha recepción”, explican en la nota.

“Sin embargo, consideramos inadmisible que este bloqueo administrativo se prolongue durante años, mientras los vecinos seguimos pagando impuestos sin recibir los servicios mínimos a los que tenemos derecho”, recalcan.

“Reclamamos una actuación urgente por parte de las autoridades competentes para desbloquear esta situación, completar los trámites pendientes y garantizar el mantenimiento y la seguridad que cualquier zona residencial debe tener”, finalizan.

“Los vecinos de Urbanización Terrazas del Estrecho continuaremos alzando la voz hasta obtener una respuesta clara y una solución definitiva”, finalizan.

Este periódico ha solicitado hasta en cuatro ocasiones y durante más de una semana al equipo de gobierno una respuesta a las denuncian de los vecinos. En el momento de elaborar esta información, no había recibido respesta alguna.