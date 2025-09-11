Vecinos denuncian un solar convertido en vertedero ilegal en pleno paseo marítimo de Tarifa

La imagen idílica del paseo marítimo de Tarifa, escaparate de la ciudad para miles de visitantes cada año, se ve empañada por un solar convertido en vertedero improvisado. Así lo ha denunciado la plataforma ciudadana Tarifa no se vende, que ha hecho pública una carta dirigida al alcalde en la que exige una actuación “inmediata” ante lo que consideran una situación de insalubridad y riesgo.

El terreno en cuestión se encuentra a la altura de los bloques militares Don Juan de Austria y, según la denuncia, acumula todo tipo de residuos: restos metálicos oxidados, maderas, basura, maleza seca e incluso materiales de construcción en estado precario. La plataforma asegura que en el solar se han detectado ratas y que, al no contar con un cerramiento perimetral adecuado, cualquier persona puede acceder al espacio, incluidos niños de la zona.

“Estamos ante un peligro real y evitable, pero también ante un grave daño a la imagen de nuestra ciudad”, señala la plataforma, que recuerda que Tarifa vive en gran medida del turismo. “¿Qué impresión se lleva quien pasea por el paseo marítimo y se encuentra con este vertedero al aire libre?”, añaden.

La crítica se extiende a la inacción del Ayuntamiento, al que acusan de contribuir con su pasividad al “deterioro progresivo” del entorno urbano. “Tarifa no puede permitirse estos niveles de dejadez institucional. La ciudadanía merece un entorno digno, limpio y seguro”, recalcan.

Entre las demandas planteadas, la plataforma pide la limpieza urgente del solar, el cierre seguro del acceso y la implantación de protocolos de vigilancia que eviten que otros espacios de la ciudad acaben en las mismas condiciones.

La denuncia llega acompañada de fotografías que documentan el estado del solar y pone al Ayuntamiento frente al reto de responder con medidas concretas a un problema que los vecinos consideran intolerable en pleno escaparate turístico de la localidad.