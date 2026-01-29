Los vecinos de Betis y Betijuelo en Tarifa, al borde de la incomunicación por un deslizamiento de la carretera

Los algo más de 150 vecinos de los poblados de Betis y Betijuelo, en la campiña de Tarifa, se encuentran desde este jueves al borde de la incomunicación por carretera. La pista que da acceso a sus viviendas desde la carretera de Bolonia (CA-8202), denominada como Carretera de Betis, ha sufrido un fuerte deslizamiento en un tramo que había sido reparado hace menos de un año.

La calzada se ha hundido por completo a escasos 500 metros contados desde el cruce con la carretera de Bolonia, la ruta principal que utilizan los vecinos para llegar desde la N-340 a estos dos núcleos de Tarifa. Como alternativa, los residentes pueden salir hacia la N-340 por la Carretera de Betis en sentido contrario a través de la pista militar, si bien esta no se encuentra en buenas condiciones y los vecinos temen que las lluvias acaben provocando otro corte que supondría la total incomunicación.

"Durante los meses de la reparación de la carretera estuvimos así, dando constantes rodeos. La carretera se terminó de arreglar en febrero del año pasado. Hace dos semanas detectamos una gran grieta que ha terminado con toda la carretera impracticable", ha explicado la representante vecinal de Betis.

Como consecuencia de la rotura, los niños de Betis y Betijuelo que van al colegio en Bolonia tendrán que dar igualmente un fuerte rodeo para salvar el tramo fuera de servicio.

No son los únicos afectados en Tarifa por las lluvias. La carretera provincial del Santuario de Nuestra Señora de la Luz también presenta daños que mantienen inoperativos varios kilómetros en una zona con varios cortijos y casas rurales.