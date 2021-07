Una vaca encuentra su sitio bajo la sombrilla de un bañista en la playa de Bolonia

Bolonia, la popular playa de Tarifa que cada verano se llena de turistas, recibe frecuentemente la visita de un rebaño de vacas que suelen pasear junto a la orilla, pastar en los alrededores o descansar sobre la arena. También buscan sombra, como hizo recientemente una de ellas -en realidad, un becerrito- bajo la sombrilla de un confiado bañista. La divertida escena sorprendió a quienes se encontraban disfrutando en la playa.

La cómica fotografía ha recorrido las redes sociales, incluso en los perfiles de caras conocidas, como la del meteorólogo de Antena 3, Roberto Brasero, quien ha participado en esta divertida conversación desde su cuenta de Twitter: "Será que ya está de “vacas”.

Será que ya está de “vacas” 😝 https://t.co/qXnLSKGKlg — Tutiempo (@tiempobrasero) June 30, 2021

La fotografía la ha proporcionado Agustín Cárdenas, a quien le habían preguntado continuamente si la imagen había sido realizada por él mismo, a lo que explicaba: "No, la foto no es mía, probablemente de algún familiar… eso sí".