Las trabajadoras y las familias de la Escuela Infantil Virgen de la Luz de Tarifa anuncian una huelga indefinida

Las familias de la Escuela Infantil Virgen de la Luz de Tarifa llevan tiempo aguantando lo que, según ellas mismas describen, es una situación insostenible. Falta personal, faltan recursos y, desde este lunes 16 de marzo de 2026, también falta servicio: las trabajadoras del centro van a iniciar una huelga indefinida que amenaza con dejar sin atención educativa a los niños de entre 0 y 3 años del municipio gaditano.

El AFA Adarve, la asociación de familias de la escuela infantil, ha hecho público un comunicado en el que no solo anuncia la huelga, sino que además apoya abiertamente las reivindicaciones de las profesionales del centro. Una toma de postura llamativa, que evidencia hasta qué punto ha llegado el hartazgo: las propias familias perjudicadas por el paro defienden a quienes lo convocan.

Ratios superadas y comedores colapsados

El comunicado del AFA Adarve dibuja un escenario preocupante. El centro arrastra desde hace tiempo una insuficiencia de personal técnico educativo y de limpieza que, según las familias, ha provocado en distintas ocasiones la superación de las ratios legales entre alumnado y personal. Una circunstancia que, recuerdan, repercute directamente en la seguridad y el bienestar de los menores.

Pero la situación va más allá de los números. La escuela infantil se distribuye en dos plantas y, con la plantilla actual, las familias alertan de que resulta difícil garantizar una correcta aplicación de los protocolos de evacuación y emergencia. No hay que olvidar que gran parte del alumnado, de entre 0 y 3 años, aún no ha adquirido autonomía motriz completa.

El servicio de comedor también acumula tensiones. Según el AFA Adarve, el personal es insuficiente para atender adecuadamente a niños que necesitan ayuda para alimentarse, hasta el punto de que se han llegado a habilitar espacios que no estaban destinados a ese uso.

Más allá de la seguridad física, las familias denuncian que la falta de recursos materiales y económicos está lastrando el propio proyecto pedagógico del centro. En determinados momentos, señalan, el servicio se ha reducido a una función puramente asistencial, sin poder desarrollar con normalidad las programaciones didácticas que exige la normativa vigente para el primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía.

Para el AFA Adarve, esto no es un problema menor. La etapa de 0 a 3 años es, subrayan, fundamental para el desarrollo emocional, social y educativo de los niños, y no puede tratarse como un simple servicio de custodia.

Las familias, atrapadas entre el apoyo y la necesidad

La paradoja de esta situación es evidente: las mismas familias que dependen del centro para poder conciliar su vida laboral y familiar son quienes respaldan la huelga que les complica el día a día. El AFA Adarve reconoce abiertamente que la interrupción del servicio genera serias dificultades, pero considera que el problema de fondo es demasiado grave como para mirar hacia otro lado.

"Las familias entienden y apoyan las reivindicaciones de las trabajadoras, que reclaman unas condiciones mínimas que permitan garantizar una atención educativa segura y de calidad", señala el comunicado.

Ante esta situación, el AFA Adarve ha dirigido una petición formal a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para que actúe con urgencia. Las familias reclaman tres medidas concretas: garantizar una dotación suficiente de personal educativo y de limpieza; reforzar la dotación económica y los recursos materiales del centro; y asegurar la estabilidad educativa y la continuidad del servicio.

El reloj corre. Mientras la Administración responde, los niños más pequeños de Tarifa se quedan sin su escuela.