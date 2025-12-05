Tarifa estrena el Paseo Marítimo María Coronel con nuevas mejoras en la conexión puerto-ciudad

El Paseo Marítimo María Coronel se ha inaugurado este viernes en Tarifa. Se trata de una nueva actuación de la Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA), que ha transformado el tramo final del paseo junto al mar, en los últimos metros del Mediterráneo. La inversión de 415.000 euros ha permitido renovar 205 metros de longitud con nuevo pavimento, bancos, papeleras, palmeras de gran porte y 195 metros de balaustrada de granito de mayor altura que la anterior de hormigón.

El paseo incluye dos nuevos pasos de peatones, un mirador de madera frente a la desembocadura del túnel del arroyo de Tarifa, rehabilitado en 2022 por la APBA, que ofrece una imagen panorámica e información sobre los puntos geográficos visibles en la otra orilla del Estrecho. También se han instalado nuevas luminarias led, más eficientes y duraderas, y se ha recuperado la franja de aparcamientos en uno de los laterales de la vía.

El Paseo Marítimo María Coronel. / E. S.

El acto de inauguración contó con la presencia del presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, acompañados por el equipo de gobierno municipal, concejales de la oposición y responsables y trabajadores del puerto tarifeño.

Gerardo Landaluce destacó que “hoy es un día muy especial, estrenamos este nuevo espacio de encuentro puerto-ciudad que es un auténtico espectáculo”. El presidente también pidió disculpas por el retraso en concluir los trabajos y adelantó que la colaboración entre la APBA y el Ayuntamiento continuará con un nuevo convenio que impulsará nuevas iniciativas para poner en valor la zona de La Caleta hasta la Caseta del Náufrago.

El alcalde invitó a los tarifeños a recorrer el nuevo paseo, asegurando que “se van a llevar una sensación única” al disfrutar de este renovado espacio junto al mar.