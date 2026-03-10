Tarifa se queda sin taquilla en su estación de autobuses y estalla la protesta por el abandono del servicio público

La taquilla de la estación de autobuses de Tarifa, cerrada al público a cal y canto desde hace meses.

La situación de la estación de autobuses de Tarifa, ubicada en la calle Batalla del Salado, ha encendido las alarmas entre trabajadores y sindicatos del sector del transporte. Desde el pasado 28 de febrero, la taquilla permanece cerrada al público y, según denuncian los representantes laborales, la empresa concesionaria pretende mantenerla así durante buena parte del año, una decisión que consideran perjudicial tanto para los usuarios como para el empleo vinculado al servicio.

El Comité de Empresa de Transportes Generales Comes y el Sindicato de Transportes de CGT Campo de Gibraltar han denunciado públicamente esta situación y reclaman responsabilidades tanto a la empresa como a las administraciones competentes. Ambos colectivos advierten de que el cierre de la taquilla deja sin atención presencial a una infraestructura por la que pasan cada año cientos de miles de viajeros.

El comité de empresa mantuvo el martes 9 de marzo una reunión con el alcalde de Tarifa y el concejal responsable del área para trasladarles su preocupación por el funcionamiento de la estación. Durante el encuentro, los representantes de los trabajadores insistieron en que el municipio no puede seguir siendo tratado “como una ciudad de segunda” en materia de transporte público, especialmente teniendo en cuenta su peso turístico y el elevado volumen de usuarios que utilizan el autobús a lo largo del año.

Según explican, la estación únicamente abre durante los meses de mayor afluencia turística, mientras que fuera de temporada permanece sin personal de atención al público. Para los trabajadores, esta situación evidencia una falta de planificación y de compromiso con un servicio público esencial.

A esta circunstancia se suman otras carencias que, según denuncian, dificultan el uso del transporte público. Entre ellas destaca que los autobuses que operan en estas líneas aún no permiten el pago con tarjeta bancaria, lo que obliga a los viajeros a depender del efectivo o de la compra de billetes en taquilla, precisamente el servicio que ahora permanece cerrado.

Además, la estación de autobuses de Tarifa tampoco dispone de una máquina de recarga de las tarjetas del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar en sus instalaciones, lo que obliga a muchos usuarios a buscar otros puntos para poder utilizar este sistema de transporte.

Para los sindicatos, resulta “incomprensible” que una estación que mueve a cientos de miles de viajeros cada año carezca de servicios básicos que faciliten el acceso al transporte público. A su juicio, la situación se vuelve especialmente preocupante ante la cercanía de periodos de gran afluencia como la Semana Santa, cuando aumenta considerablemente el número de viajeros.

Los representantes de los trabajadores también advierten de que el cierre de la taquilla tiene consecuencias directas sobre el empleo, ya que supone la pérdida de puestos de trabajo vinculados a la atención al público en la estación.

Por todo ello, tanto el comité de empresa como CGT reclaman a la empresa concesionaria y a las administraciones responsables que adopten medidas para garantizar un servicio de transporte público “digno, estable y con recursos suficientes durante todo el año”. También advierten de que continuarán denunciando públicamente la situación mientras no se adopten soluciones que mejoren la calidad del servicio y garanticen la estabilidad del empleo.

A su juicio, el transporte público no puede reforzarse únicamente cuando llegan los turistas y reducirse cuando quienes lo utilizan son los vecinos, trabajadores y usuarios habituales del municipio. “El transporte debe responder a las necesidades de la ciudadanía y de los visitantes, no gestionarse mediante recortes que deterioran el servicio”, concluyen.