Statkraft repotenciará el parque eólico Pasada de Tejeda de Tarifa con dos nuevos aerogeneradores y una inversión de 15 millones

Statkraft repotenciará el parque eólico Pasada de Tejada, situado entre las pedanías tarifeñas de Facinas y Tahivilla, con una inversión de más de 15 millones de euros y la instalación de dos nuevas unidades.

La empresa plantea sustituir los seis aerogeneradores actuales —que suman 9,6 megavatios (MW)— por dos nuevas unidades, como adelantó El Conciso. La modificación permitirá elevar la potencia del parque hasta los 11,8 MW, según recoge el proyecto que fue sometido a información pública para obtener la autorización previa de la Junta de Andalucía. Todo el proceso se desarrolla a través de Aerogeneradores del Sur SA, filial de Statkraft.

El estudio de viabilidad estima que los nuevos equipos operarán unas 2.767 horas anuales —más de 115 días equivalentes— a lo largo de su vida útil, que se fija en 35 años. La energía generada se evacuará a la subestación Facinas 220 kV, que también da servicio al parque eólico La Herrería, ubicado junto a Pasada de Tejeda e igualmente propiedad de Statkraft.

Statkraft prevé un período de obras de 11 meses desde el momento en que comiencen los trabajos, que consistirán, en primer lugar, en el desmantelamiento de los aerogeneradores actuales. La instalación de las dos nuevas unidades, con un coste de 9,4 millones entre las dos, ocupa la mayor parte de los 15,3 millones de presupuesto del proyecto. Se emplearán modelos Nordex N163, de 5,9 MW cada uno y 118 metros de altura.

Segundo intento

Este es el segundo intento de la energética de impulsar la repotenciación del parque eólico Pasada de Tejeda. En 2023, la compañía sometió el proceso, entonces fijado en 12 MW, a información pública, aunque fue rechazada la solicitud de autorización por un conflicto entre la ubicación prevista de uno de los aerogeneradores y el futuro trazado de la autovía A-48 entre Vejer y Algeciras. Una vez solventado este paso, que ha implicado reajustar la posición de ambas unidades, teniendo en cuenta las vías pecuarias y zonas fluviales presentes en el entorno, Statkraft confía en conseguir en esta ocasión los permisos pertinentes.

En el proyecto de repotenciación del Pasada de Tejeda se recoge la intención de Aerogeneradores del Sur de extender este proceso al parque eólico La Herrería, situado a escasos metros. Según detalla el documento y se puede comprobar en la web de la empresa, ambas instalaciones se agrupan en ciertas instancias como una misma, denominada Aerosur.

En lo que respecta a La Herrería, la repotenciación elevaría la potencia actual de 44,8 MW ofrecida por 28 aerogeneradores por 49 MW producidos por solo siete rotores. Además, este proyecto, explica el documento sometido actualmente a información pública, incluiría la adecuación del centro colector existente y la línea subterránea hasta la subestación Facinas 220 kV cuando se presente ante la delegación territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.