Rolwind Renovables prevé que su planta de almacenamiento de baterías eléctricas de Tarifa esté operativa en 2027

Rolwind Renovables prevé que la planta de almacenamiento de energía que construirá en Tarifa, la mayor de España de su clase, comenzará a operar en el primer trimestre de 2027.

La energética cordobesa prevé comenzar en 2026 las obras de construcción de la instalación, que cuenta con una potencia de 200 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de hasta 885.000 kilovatios hora (kWh). La inversión prevista es de más de 100 millones de euros.

Además de la planta de Tarifa, Rolwind proyecta otra instalación de almacenamiento en Álora (Málaga). Beatriz Teijeiro, directora de la empresa, explica en una entrevista en El Conciso que "la intención es que las obras comiencen el año que viene y que estén operativas como máximo en el primer trimestre de 2027".

La planta de Tarifa utiliza baterías stand-alone, que se conectan, cargan e inyectan energía directamente a la red. Además, este proyecto y el de Álora serán pioneros por contar con un compensador síncrono, un componente que lo que hace es estabilizar la red cuando hay sobrecargas en la misma, asunto especialmente sensible tras el apagón del pasado 28 de abril. "Este estabilizador es necesario en sistemas con mix energético, cuando los países pasan a tener cada vez menos centrales térmicas o nucleares y dependen más de las renovables", explica Teijeiro.

Beatriz Teijeiro, directora general de Rolwind

"Ahora tras el apagón se ha conocido que se hace más necesaria la incorporación de estas instalaciones. De hecho, en la reciente planificación eléctrica que ha anunciado el Gobierno, que está en información pública hasta diciembre, recogen esta necesidad e incluso hay un apartado dedicado exclusivamente a a una inversión que va a hacer el propio Estado en incorporar compensadores síncronos en distintos puntos de la red", abunda la directora de la compañía.

Teijeiro concreta que iniciativas como las de la energética cordobesa se podrá compensar parcialmente la escasez de infraestructura eléctrica en España, en línea con la nueva planificación del Gobierno para dar cabida a los nuevos proyectos industriales, por ejemplo, de hidrógeno verde. "Con estos dos proyectos de Rolwind se aportará más capacidad porque al dar seguridad al sistema gracias a los compensadores síncronos se puede jugar más con estas capacidades y paliar las restricciones. En Tarifa y Álora, en estas subestaciones concretas, aflorará capacidad debido a este aporte de inercia y estabilidad", detalla.

"Que nosotros sepamos, no hay más proyectos de almacenamiento de este tipo en desarrollo, por lo menos no tan avanzados como los nuestros. Los que hay en España está costando que se desarrollen por una cuestión económica, los números de los componentes son muy elevados, y por una cuestión también administrativa, con plazos para desarrollar estos proyectos muy lentos por razón de colapso de las administraciones. Y si incorporas además estos compensadores pues lo haces un poco más difícil. Solicitamos que más gente se anime a desarrollar este tipo de proyectos estratégicos", concluye la directora de Rolwind Renovables.