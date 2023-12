El rescate de una gata atropellada en Tarifa para que tuviera una muerte digna

Se llamaba Ginger, era una gata y ha tenido una muerte digna gracias al tesón de las integrantes de la asociación Mercadillos Solidarios Tarifa, a la implicación de la Guardia Civil y a la sensibilidad de dos ciudadanos anónimos. También gracias a la colaboración de la Policía Local y de los Bomberos. Todo un despliegue para que el animal no agonizara en el interior de un coche.

La que dio la voz de alarma fue una vecina. Habían atropellado a un gato y estaba debajo de un vehículo. Las integrantes de Mercadillos Solidarios acudieron a lugar para intentar cogerlo y salvarle la vida. El animal tenía un fuerte golpe "y desgraciadamente se metió en el interior de un coche", explica la asociación en su muro de Facebook.

"Empezamos intentando localizar al dueño del coche pero nadie sabía de quién era; contactamos con la Policía, dimos la matrícula del coche pero ellos tampoco conseguían dar con el dueño; avisamos a los bomberos de Tarifa, pero al no tener la autorización del dueño para manipular el coche no podían actuar", relatan.

"Nos dio por llamar a la Guardia Civil de Tarifa. Desde aquí agradecemos con mayúsculas la actuación del guardia civil que nos atendió y en menos de dos minutos nos llamó el dueño del coche. Solo tenemos palabras de agradecimiento ya que nos ayudaste desde el primer momento a pesar de no estar en Tarifa", continúan.

"Anoche (por el miércoles) por fin con el dueño del coche ya en Tarifa, tuvimos una excelente ayuda por parte de los agentes de la Policía Local y de los Bomberos. Pedimos que viniera la Policía, ya que si el animal hubiera estado muerto dentro del coche, nosotras no nos íbamos a hacer cargo, para eso hay un protocolo a seguir y creemos que es la empresa del Zoosanitario que tiene contratada el Ayuntamiento de Tarifa (nos gustaría saber si es el protocolo a seguir por si vuelve a pasar ). El gato afortunadamente conseguimos cogerlo gracias a ellos", apostillan.

Ahora es cuando la historia se vuelve todavía más triste. "Desgraciadamente nos teníamos lo peor y hoy (por el jueves) al ir a Clínica Veterinaria Europa Tarifa, nuestra Ginger (era una gata y así la han querido despedir) no podía seguir agonizando; debido al golpe recibido ya no tenía posibilidad de orinar. Tenía varias roturas y no se podía hacer nada. Como es de esperar no tenía chip pero Ginger tenía un dueño. Gracias a Mari Carmen la excelente cirujana por todo. Nos quedamos con esto; si esa gata no se hubiera sacado hubiera muerto agonizando en el interior de un coche", concluyen.