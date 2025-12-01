El Regimiento de Artillería de Costa 4 rinde homenaje a los militares del rescate y la reconstrucción en la dana de Valencia

El Regimiento de Artillería de Costa nº4 (Racta 4), del Mando de Artillería de Campaña, ha celebrado dos actos este lunes 1 de diciembre tanto en el acuartelamiento de Camposoto (San Fernando) como en El Bujeo (Tarifa) para otorgar la medalla conmemorativa de la dana a los militares que participaron en las operaciones de rescate y reconstrucción en Valencia, tras el desastre natural que sacudió hace algo más de un año buena parte del levante español.

El coronel jefe del regimiento, Luis Rafael Gutiérrez de León, ha presidido ambos actos en los que ha reconocido el esfuerzo, el compromiso y el valor demostrado en los meses que han intervenido y ayudado junto con otras unidades desplegadas. Con estos actos se ha querido conmemorar a quienes participaron y estuvieron al lado de la ciudadanía en uno de los momentos más difíciles del año pasado.

Las medallas concedidas son distinciones, tanto a título individual como colectivo, de la dimensión humana y solidaria de los componentes de su regimiento y el orgullo de la implicación de su valor, esfuerzo y compromiso ante situaciones de emergencia, más allá de sus funciones estrictamente militares.

Tras la imposición de medallas, las autoridades han rendido un homenaje especial a los caídos en el cumplimiento de su deber. Este acto, cargado de profundo respeto, no solo busca reconocer el sacrificio de aquellos que entregaron sus vidas por la patria, sino también reforzar el compromiso de honor y valentía que caracteriza a las Fuerzas Armadas.