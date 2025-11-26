El PSOE de Tarifa reclama a la Junta mejoras urgentes en educación y sanidad

El Grupo Municipal Socialista de Tarifa presentará en el pleno ordinario del Ayuntamiento de este jueves, 27 de noviembre, cuatro mociones centradas en la defensa de los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida en el municipio. Las iniciativas del PSOE abordan la educación, la sanidad, la lucha contra la violencia de género y la reactivación de los huertos sociales.

La propuesta prioritaria de los socialistas se centra en la situación educativa de Tarifa. Denuncian que el municipio sigue sin contar con un equipo de orientación educativa propio, lo que genera desigualdades en la atención al alumnado y retrasos en los servicios de apoyo. Además, señalan el deterioro de la escuela infantil Virgen de la Luz, agravado tras la aplicación del Decreto 76/2025, que incrementó la ratio por aula sin refuerzo de personal.

Entre las demandas del PSOE se incluyen la ampliación del colegio de Bolonia, la construcción de un nuevo instituto y una oferta más amplia de Formación Profesional, vinculada a los sectores económicos locales. Según el portavoz socialista, “el futuro de Tarifa pasa por una educación pública de calidad y con recursos suficientes. No podemos permitir que nuestra juventud siga siendo la gran olvidada del Gobierno andaluz”.

En materia de sanidad, el PSOE denuncia los fallos del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama, que evidencian un deterioro del sistema público bajo el Gobierno del PP. Señalan retrasos de hasta un año en pruebas diagnósticas y el incumplimiento de la ampliación del cribado a mujeres de entre 45 y 75 años. Los socialistas proponen además un servicio municipal de acompañamiento a mujeres afectadas y la creación de una comisión de seguimiento para evaluar el impacto de estos fallos en la ciudadanía.

Las otras dos mociones abordarán el compromiso municipal contra la violencia de género, presentada de manera conjunta como moción institucional, y la reactivación del programa de huertos sociales, paralizado desde hace más de dos años.

“El PSOE de Tarifa reafirma su compromiso con la educación, la sanidad pública y la igualdad, frente a la dejadez del Gobierno andaluz del Partido Popular”, concluyen los representantes socialistas.