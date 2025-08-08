Tarifa presenta su cartel para la Feria 2025, realizado por Antonio C. Malia y Elena Gallego

El Ayuntamiento de Tarifa ha hecho oficial el cartel de la Feria de Tarifa 2025, realizado conjuntamente por los jóvenes tarifeños Antonio C. Malia y la diseñadora Elena Gallego. La obra se enmarca en el Santuario de la Luz, el cortijo de corte andaluz, "un escenario que conecta distintos tiempos, distintas épocas a través de tres mujeres tarifeñas", ha descrito el Consistorio. En la imagen, se aprecia el cambio de corona real, que unen a Miriam Villanueva (Reina 1975), con Lidia Blanco (2013) , que llevan a la actual joven Reina de Tarifa 2025, Silvia Gutiérrez.

"Quiero que veáis un pedazo de vosotros mismos", ha explicado C. Malia, el autor del cartel de la Feria de Tarifa 2025. Este joven creador apela a la identidad tarifeña en buena parte de sus obras; así sucede en el cartel de este año. Para llegar a este cartel se ha hecho un trabajo previo "muy estudiado en el que no ha faltado la música". De hecho, el presidente de la asociación Fandango Tarifeño, Alfonso Alba, también aparece en la imagen amenizando la sobremesa con su guitarra.

Durante el acto oficial de presentación ha habido también una proyección, la del making off de creación del cartel. Los autores han abordado cada paso dado y cómo se han ayudado de símbolos tarifeños por excelencia como el grupo Almadraba y el dúo de guitarras formado por Jesús y Mariano.

"Es un cartel en movimiento que apela a la luz y la alegría de una tierra andaluza con magia", han transmitido los artistas responsables. El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, que también ha intervenido en la presentación, ha agradecido este momento por "sernos necesarios después de tantos días de trabajo duro y triste" (en alusión clara al incendio y a las últimas pérdidas de tarifeños muy queridos).

La concejala de Fiestas, Mercedes Triviño, ha hecho una emocionada intervención alabando el cartel, a sus autores y recordando al recientemente desaparecido carpintero municipal Rafael Garrido, "cuyo legado y trabajo queda hecho para que podamos celebrar nuestras fiestas".