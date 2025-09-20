Tarifa premia la excelencia en turismo y deporte

Foto de familia de los galardonados en la Gala del Turismo y Deporte de Tarifa.

El Teatro Alameda de Tarifa se llenó de público este viernes para acoger la Gala del Turismo y Deporte 2025, un evento que reconoció la trayectoria profesional y deportiva de 24 personas cuya labor ha contribuido al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad.

La concejala Celia Rico destacó durante su intervención que "el turismo y el deporte no llevan caminos separados sino que se fortalecen". En la misma línea, el teniente de alcalde y responsable de Turismo, Jorge Benítez, defendió al sector como "la industria local", señalando que ambos ámbitos "están íntimamente ligados". Esta filosofía marcó la gala, en la que los reconocimientos fueron entregados de manera encadenada, subrayando la unión entre turismo y deporte.

Entre los galardonados en el sector turístico se incluyeron cocineras, camareras, propietarios de establecimientos históricos y profesionales innovadores. Algunos de los premios fueron:

Contribución al Turismo Gastronómico (Cocinera): Margarita Marín Gil (Los Mellis)

Margarita Marín Gil (Los Mellis) Contribución al Turismo Gastronómico (Camarera): Elisa María Cárdenas Pacheco

Elisa María Cárdenas Pacheco Contribución al Turismo Cultural: Movart, Movimiento de Artistas en Tarifa

Movart, Movimiento de Artistas en Tarifa Contribución al Turismo Deportivo: José Antonio Ortiz Braza

José Antonio Ortiz Braza Premio Universo Tarifa – Turismo y Transformación Sostenible: Robin Schoek, Hotel La Residencia

En cuanto al deporte, se premió tanto a jóvenes referentes como a figuras históricas y empresas vinculadas a la industria deportiva y textil de Tarifa. Entre los reconocimientos más destacados:

Trayectoria Profesional Deportiva (Kitesurf): Noah Nicolas

Noah Nicolas Trayectoria Profesional Deportiva (Wingfoil): Nia Suardiaz

Nia Suardiaz Trayectoria Profesional Deportiva (Fútbol): José Manuel Jiménez Ortiz (Mané)

José Manuel Jiménez Ortiz (Mané) Inclusividad en el Deporte: Equipo inclusivo de la Unión Deportiva Tarifa

Equipo inclusivo de la Unión Deportiva Tarifa Legado, Compromiso y Contribución al Desarrollo Deportivo y Humano: Rafael Garrido Pérez, UD Tarifa Veteranos

El acto contó con la presentación dinámica y amena de Manuel de Lola (Manuel Rojas), y para aliviar el calor se repartieron abanicos de la marca Tarifa a todos los asistentes. El alcalde José Antonio Santos, junto a los concejales de Turismo y Deportes, entregó los galardones, subrayando la importancia de seguir trabajando para hacer de Tarifa una ciudad reconocida por su turismo y su deporte.

La gala puso en valor la conexión entre ambos sectores y dejó patente que, en Tarifa, la excelencia profesional y deportiva se traduce en desarrollo, cultura y legado para la comunidad.