El PP denuncia que Tarifa queda fuera de las ayudas al 2% Cultural que concede el Gobierno

La parlamentaria autonómica del PP, Pilar Pintor, ha denunciado que el Gobierno central ha excluido a Tarifa de las ayudas del 2% Cultural, un programa destinado al cuidado del patrimonio histórico y cultural, en la última convocatoria aprobada.

Pintor, que visitó el municipio acompañada por el presidente del PP local y alcalde, José Antonio Santos, y el secretario general, Ignacio Trujillo, ha subrayado la relevancia del castillo de Tarifa, “uno de los castillos más importantes y visitados de la provincia, que sigue esperando el compromiso del Gobierno de España”.

Para la parlamentaria, “Tarifa es un municipio referente del turismo no solo por su patrimonio natural sino también por su riqueza histórico-cultural. Sin embargo, estamos ante un Gobierno más preocupado por cesiones a otros territorios que por apoyar a Andalucía y a la provincia de Cádiz”.

Frente a la falta de atención del Ejecutivo central, Pintor defendió la apuesta de la Junta de Andalucía por el patrimonio histórico, que ha permitido su conservación. Desde 2019, el gobierno de Juan Manuel Moreno ha destinado más de 71 millones de euros al patrimonio histórico andaluz, incluyendo proyectos en Tarifa.

En concreto, 111.000 euros se han invertido a través del programa Munitur para el fomento del patrimonio local, parte de los cuales se han destinado a subvencionar el alumbrado ornamental de la muralla de Tarifa, entre otras ayudas.

Además, en el presupuesto de 2025 se licitaron 1,3 millones de euros para obras de rehabilitación del museo de Baelo Claudia, incluyendo fachadas y cubierta, mientras que el presupuesto de 2026 contempla otros 187.000 euros.

Por último, Pintor destacó el apoyo al turismo deportivo, con eventos de windsurf y winfoil, así como la colaboración con federaciones deportivas locales.

“Tarifa merece reconocimiento y respaldo económico por parte de todas las administraciones”, concluyó Pintor, reclamando que el castillo y otros bienes históricos del municipio no sigan siendo ignorados.