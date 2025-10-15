La planta de almacenamiento energético de Rolwind en Tarifa, aliada contra los apagones

El proyecto de la planta de almacenamiento de energía eléctrica en Tarifa de la compañía cordobesa Rolwind Renovables será, además de una inversión alineada con la transición energética, una aliada contra los apagones e inestabilidades de la red de distribución.

Rolwind Renovables invertirá unos 100 millones de euros en la construcción y puesta en marcha de una infraestructura que, además de almacenar energía, permitirá regular los flujos de la red eléctrica para hacerla más estable frente a eventualidades como el apagón general del pasado abril.

El proyecto incorpora para ello compensadores síncronos, una tecnología consolidada que permite dotar de inercia, estabilidad y capacidad a la red eléctrica, elementos esenciales para evitar colapsos del sistema. Tanto este proyecto de Rolwind como otro que tramita en Álora (Málaga) contribuirán directamente a reducir el riesgo de apagones y a fortalecer la seguridad energética del país, especialmente en un contexto de creciente integración de las energías renovables.

Además, la reciente propuesta de la nueva planificación eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y Red Eléctrica de España (REE), con horizonte 2030, identifica de forma explícita la instalación de compensadores síncronos como una necesidad operativa prioritaria para garantizar la estabilidad del sistema peninsular.

Tras el colapso eléctrico del 28 de abril de 2025, el documento incorpora ocho compensadores síncronos distribuidos por toda la Península —en regiones como Asturias, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía— con el fin de reforzar el control dinámico de la tensión y la inercia de red, elementos críticos en sistemas con alta penetración renovable.

En este nuevo contexto, los desarrollos de Rolwind Renovables no solo se anticipan a las necesidades detectadas en la planificación nacional, sino que convierten a Andalucía en territorio con mayor estabilidad y robustez en su infraestructura eléctrica en la implantación de esta tecnología dentro del sistema eléctrico peninsular.

La planta de almacenamiento energético ST Palmosilla está proyectada con 200 megavatios (MW) de potencia que serán capaces de almacenar hasta 885.000 kilovatios hora (kWh), energía suficiente para cubrir las necesidades de una población de 100.000 habitantes. Esta capacidad también equivale a verter energía de forma continua durante cuatro horas a la red general. Se trata de una planta de tipo stand alone, conectada a la red pero que no depende de una instalación renovable en concreto.

La planta almacenará la energía en baterías electroquímicas distribuidas en 63 unidades o islas energéticas con una capacidad bruta de almacenamiento de 16.512 kWh. Cada isla energética se compondrá de 288 módulos de baterías de litio refrigeradas por líquido y con una vida útil de 20 años.