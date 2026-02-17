El parque eólico Tahivilla de Acciona Energía, en Tarifa, ultima su puesta en marcha tras terminar su repotenciación

El parque eólico Tahivilla, en Tarifa, se prepara para volver a funcionar después de que su propietaria, Acciona Energía, haya culminado los trabajos de repotenciación de la instalación, desarrollados durante los últimos meses. La empresa ha sustituido 98 aerogeneradores antiguos por 13 unidades de última generación.

Esta renovación ha permitido incrementar la producción anual de energía en un 72% gracias a una mayor potencia instalada (de 78,4 a 84,4 MW) y un mejor rendimiento, al mismo tiempo que la capacidad de evacuación del parque seguirá siendo la misma. De esta forma, pasará a generar electricidad limpia equivalente al consumo de 73.000 hogares.

Los 13 nuevos aerogeneradores fueron fabricados por la filial de la propia Acciona, Nordex Group, y llegaron a través del Puerto de Algeciras. Concretamente, siete de estos molinos cuentan con una torre de acero de 159 metros y otras seis con una altura de 148 metros. La reducción significativa del número de aerogeneradores permite optimizar el uso del suelo y mejorar su integración en el entorno, al tiempo que se prolonga la vida útil de la instalación y se maximiza el aprovechamiento del recurso eólico. La empresa recibió 8,3 millones de euros de los fondos europeos para la repotenciación, que ha generado más de 1.000 empleos vinculados al desmantelamiento del antiguo parque y a la construcción del nuevo.

Se estima que Tahivilla generará 254 gigavatios hora (GWh), según informa la compañía en un comunicado, en el que señala que el proyecto cuenta con el respaldo de un contrato de compraventa de energía (PPA) a 15 años firmado con un cliente privado. "Este acuerdo ha desempeñado un papel clave para hacer posible la repotenciación al aportar estabilidad de ingresos a largo plazo y asegurar parte de la inversión necesaria para modernizar la instalación", ha indicado la empresa.

La energética explica que, en determinados casos, la repotenciación ofrece importantes ventajas frente a la construcción de un nuevo parque eólico desde cero, al tiempo que suele contar con una mayor aceptación social en zonas ya familiarizadas con las energías renovables, reduce el impacto ambiental al aprovechar infraestructuras existentes y disminuir el número de aerogeneradores, y acorta los plazos de desarrollo. Además, conlleva menores costes y riesgos de inversión.

Reciclado de los aerogeneradores

Acciona y la empresa textil El Ganso están colaborando en el reciclaje de los materiales tras el desmontaje de los aerogeneradores antiguos del parque eólico de Tahivilla. De este modo, el pasado mes de mayo ambas empresas anunciaron el lanzamiento de unas zapatillas fabricadas a partir de las palas que se han desinstalado de la infraestructura tarifeña.

El polvo obtenido de la pala eólica se ha utilizado como materia prima para confeccionar las suelas de este calzado diseñado para entornos de trabajo y uso diario, con tejido impermeable y resistente a las manchas desarrollado por la empresa española Sepiia.