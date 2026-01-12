Una pareja de Tarifa logra borrar casi 70.000 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad ha vuelto a cambiar vidas en la provincia de Cádiz, y esta vez lo ha hecho empezando por Tarifa. Una pareja residente en la localidad ha logrado cancelar 69.882 euros de deuda, dejando atrás años de angustia económica tras un despido, la precariedad laboral y el duro golpe de la pandemia. El caso ha sido gestionado con éxito por Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en este mecanismo legal.

Según explican los abogados del despacho, la situación de insolvencia comenzó cuando uno de los miembros de la pareja perdió su empleo. Para poder mantenerse hasta que la economía familiar mejorara, tuvieron que recurrir a préstamos. Más tarde, aunque consiguió trabajo, fue necesario solicitar nueva financiación para afrontar los gastos derivados de una mudanza. Ya instalados en su nuevo destino, uno de ellos llegó incluso a compaginar un segundo empleo nocturno para intentar cumplir con los pagos.

El escenario se agravó con la llegada de la pandemia. Ambos se vieron afectados por un ERTE, quedándose con una nómina de apenas 450 euros, que además no empezaron a cobrar hasta dos meses después de iniciarse el confinamiento. Durante ese tiempo no pudieron hacer frente ni al alquiler ni a los préstamos contraídos, lo que terminó por abocarles a una situación de insolvencia insostenible. Hoy, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, han conseguido empezar de nuevo sin deudas.

Este caso forma parte de un total de 237.564 euros cancelados por Repara tu Deuda Abogados en Cádiz, en dos procedimientos tramitados recientemente en la provincia. El despacho recuerda que esta ley, aprobada por el Parlamento español en 2015, está diseñada para ofrecer una salida real y legal a particulares y autónomos que no pueden afrontar sus obligaciones económicas, permitiéndoles liberarse de sus deudas y reactivarse en la economía.

Entre las principales ventajas de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad se encuentran la salida de los ficheros de morosidad como ASNEF, el fin de las llamadas constantes de bancos y financieras, la paralización de embargos de nómina y la posibilidad de volver a registrar bienes a nombre propio o solicitar financiación en el futuro.

Además, Repara tu Deuda Abogados está especializado en la defensa de los derechos de los clientes, ofreciendo el análisis de contratos para detectar posibles cláusulas abusivas. Este trabajo permite cancelar o reclamar importes relacionados con tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas, entre otros.

De manera secundaria, el despacho también ha logrado recientemente la exoneración de 167.182 euros en Puerto Real, donde una mujer viuda no pudo hacer frente a los pagos pendientes tras el fallecimiento de su marido.