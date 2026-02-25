Localizado sin vida el tarifeño Manuel Jiménez Blanco, desaparecido desde el 4 de febrero

Trágico final a la búsqueda del tarifeño Manuel Jiménez Blanco, de 52 años y desaparecido desde el pasado 4 de febrero. La Plataforma Adonay ha confirmado este miércoles que el vecino de Tarifa ha sido localizado sin vida.

Todavía se desconocen las causas de la muerte, pero la Guardia Civil ha abierto una investigación. La Plataforma Adonay, que se dedica ayudar y difundir a la búsqueda de personas desaparecidas en toda España, alzó la voz el pasado 14 de febrero cuando la familia de Manuel llevaba diez días sin noticias sobre su paradero. Su desaparición generó una creciente preocupación entre familiares, amigos y conocidos. Manuel salió y no regresó, sin visitar los lugares que frecuentaba habitualmente ni mantener contacto con su entorno más cercano.

Un día después de que la desaparición tuviese eco en los medios y las redes sociales, el dispositivo de búsqueda del tarifeño se reforzó con una batida organizada por familiares, allegados y la ciudadanía, coordinada por Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Esta batida se desplegó por el litoral este del municipio, abarcando la zona de la Caleta y Guadalmesí. El operativo combinó la participación ciudadana con los recursos de seguridad y emergencia, en un esfuerzo conjunto por localizar al desaparecido.

La comunidad de Tarifa se movilizó y se implicó, combinando esfuerzos ciudadanos y oficiales, en una búsqueda que ha llegado a su fin con el cuerpo sin vida del vecino.