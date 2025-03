La lluvia deja a las 235 viviendas de El Cuartón sin agua cuatro días: Aqualia llena el depósito con camiones cisterna

Tarifa/Las intensas lluvias caídas en el Campo de Gibraltar en las últimas dos semanas han vuelto a dejar sin suministro de agua a los 200 chalets y 35 apartamentos de la urbanización tarifeña de El Cuartón. Así han permanecido cuatro días, desde el pasado domingo, hasta que este miércoles la compañía Aqualia ha conseguido restablecer el servicio a las viviendas más afectadas. Ha tenido que trasladar cuatro camiones cisterna con agua potable que dieron 16 viajes.

El problema es de infraestructura. Según explica Aqualia, El Cuartón se surte directamente de una captación que pasa por unos filtros y un proceso de cloración, pero no por una potabilizadora. Cuando llueve y se remueve el agua de la captación esta se turbia. Para evitar que entre en el depósito, Sanidad obliga a la empresa a cortar la entrada. Cuando se acaba el agua almacenada deja de llegar a las casas. Como medida de emergencia hasta que tenga permiso para volver a contectar la captación con el depósito, Aqualia lo ha llenado con cuatro camiones, bajo la constante supervisión de un inspector de Sanidad. Anoche algunos vecinos comenzaron a recuperar el suministro y este miércoles por la mañana, el resto.

La entrada de agua en el depósito. / Aqualia

La asociación de vecinos Parque de El Cuartón achaca los cortes (que en verano se producen por la falta de lluvia) a la falta de infraestructuras necesarias, de la que responsabiliza al Ayuntamiento de Tarifa. El 16 de septiembre de 2022 se publicó en el BOP la aprobación de Canon de Mejora en infraestructuras hidráulicas, entre las que se encuentra la mejora en el sistema de abastecimiento de El Cuartón y La Ahumada por importe de 214.000,00€. "Ese canon lo venimos pagando desde entonces en nuestras facturas", explica el colectivo. "A principios del año 2024 se empezaron las obras, según el cartel por un importe de 119.506,46€ y con una duración de 10 semanas, y ahora dicen que los filtros están instalados, pero que aun no se han conectado", continúa.

"Esta urbanización es un desastre urbanístico de una magnitud impresionante", subraya la asociación. "Cuenta con una infraestructura de agua que se pagó por los vecinos allá por el año 1995, para las viviendas existentes en aquel momento. Sin embargo hoy día la urbanización cuenta con 100 casas más, con piscinas, con jardines, etc. Y se sigue dando licencias y construyendo a pesar de no contar con suficiente agua, ni saneamiento, y la mayoría de las calles sin construir", se queja Parque de El Cuartón, que afirma que según un informe del Ayuntamiento de Tarifa, la urbanización es "suelo rústico". "Todo ello debido a la dejación del Ayuntamiento, que permitió que el promotor original y el propietario actual de la urbanización no cumplieran con sus obligaciones urbanísticas, y también a la propia idiosincrasia de la urbanización, en su mayoría no residentes o extranjeros que no tienen derecho a voto", subraya. "Y aquí seguimos, sin agua, sin saneamiento, y agua de lluvia que discurre por las calles como por sus casas, destrozando todo a su paso", concluye.