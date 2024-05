Lina Soualem gana el premio a Mejor Largometraje del Festival de Cine Africano por 'Bye Bye Tibériade'

El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger ha dado a conocer el palmarés de su 21º edición. El jurado internacional, formado por Alejandra Val Cubero, Azza Chaabouni y Farida Benlyazid, ha decidido otorgar el Premio a Mejor Largometraje de la sección competitiva Hipermetropía a Bye Bye Tibériade, de la directora franco-argelina-palestina Lina Soualem, que ya obtuvo en el 2021 el Premio de Público por Leur Algérie. Esta vez, el jurado ha destacado esta película “por su labor de recuerdo a través de cuatro generaciones de mujeres que expresan una dolorosa historia que perdura hasta nuestros días. La película combina con éxito lo íntimo con lo universal, la poesía y el humor en un enfoque profundamente humano”.

El galardón, entregado por Farida Benlyazid, ha sido recogido por la propia directora, que ha hecho un emocionante discurso en el que ha agradecido al público por llenar las salas y se ha referido a Palestina, la tierra de su familia, recordando a quienes no tienen la suerte de contar sus historias en Gaza, porque han sido asesinados y “quienes fueron hijos e hijas de palestinos exiliados en el 48”. También ha aludido a cómo “el cine viaja pero no para todo el mundo, ya que hay muchos directores africanos que no consiguen sus visas para venir a Europa”, y esto es una dificultad más “y debería ser un derecho”. La directora ha finalizado dedicando su premio al pueblo palestino y con un “viva Palestina libre”.

El Premio Casa África a la Mejor Dirección recae en la directora marroquí Leïla Kilani por su película Indivision, “por su maestría y audacia a la hora de dar vida a este trance narrativo. Un cuento de las mil y una noches revisitado por una directora cercana a las preocupaciones de nuestro tiempo: la violencia en las relaciones de clase, las vidas virtuales vividas a través de las redes sociales, la crisis medioambiental y la eterna cuestión del hombre frente a la naturaleza”.

El premio, entregado por Azza Chaabouni, ha sido recibido por la propia Leïla Kilani, que ha manifestado su agradecimiento por este premio, ”a las orillas, a los pájaros al viento a Tánger”, además de tener un “pensamiento para Palestina”. Para la directora el cine es “un lugar de resistencia y de lucha y una manera de volver a la luz”.

El largometraje Disco Afrika: una historia malgache, ha sido reconocido con el V Premio ACERCA de la Cooperación Española en el FCAT “por su reflexión sobre las oportunidades de desarrollo sostenible en África, que se traducen en oportunidades individuales para cada persona, y para cada país.”

Girley Jazama gana el Premio a Mejor Actriz en Under the Hanging Tree “por su acertada interpretación en una película con una compleja narrativa que recuerda la violencia colonial”; mientras que Parista Sambo gana el Premio a Mejor Actor a Disco Afrika “por haber sabido llevar la película con una interpretación sobria y creíble”.

El jurado andaluz, compuesto por Chaimaa Boukharsa, Agus Jiménez y Pablo García Casado, ha decidido otorgar el Premio FAMSI al mejor cortometraje a Bazigaga, de Jo Ingabire Moys. El jurado destaca “la importancia de poner en el centro del relato a una mujer en un contexto de guerra, sus historias muchas veces han quedado invisibilizadas. Su protagonista, Zula Karuhimbe, salvó a más de 100 personas de ser asesinadas arriesgando su propia vida. Desafiando una sociedad patriarcal y colonial en un entorno tan hostil y peligroso como la guerra de Ruanda, algo difícil de encontrar. Es un ejemplo de resistencia y de fortaleza. La directora misma, Jo Ingabire Moys, fue víctima superviviente de ese genocidio.

Además, el jurado andaluz ha decidido otorgar una mención especial al cortometraje La voix des autres, de Fátima Kaci “por expresar tan bien, a través de la mirada de su protagonista, la dramática situación de los migrantes durante los trámites de extranjería, su dolor y sufrimiento, frente a la frialdad de la burocracia del sistema, sin poder evitar su implicación personal”.

El Premio TV5 Monde del Público es para Le spectre de Boko Haram, de la cineasta camerunesa Cyrielle Raingou. La directora, a su paso por Tarifa, explicó que “haciendo cine se había sentido libre por primera vez”.

Premios FCAT Lab

El jurado FCAT LAB, el workshop de posproducción del festival, compuesto por Lara Sousa, Maher Diaba y Nikolas Montaldi ha otorgado los siguientes premios.

El Premio del Festival de Cine Africano de Tarifa, valorado en 1.500€, es para Zion Music, película que será seleccionada en futuras ediciones del FCAT.

El premio Traducciones Bienza (servicios de traducción y localización de subtítulos), valorado en 2.000€; el premio La Colorá (servicio de corrección de color), valorado en 5.500 €; y el premio Sudu Connexion (servicios de desarrollo de una estrategia y hoja de ruta de circulación de festivales), valorado en 2.500€ (este premio elegido por la empresa de ventas y distribución internacional Sudu Connexion), ha recaído en You don´t die two times, “por su perspectiva femenina sobre una de las rutas migratorias contemporáneas más complejas, guiada por la fuerza de su fe interior y la mirada sensible de la directora”.

El premio Tomahawk Digital Cinema Services (servicios de creación de paquete de material de distribución internacional y creación de un máster DCP), valorado en 2.500€, es para Kileo, “por ser una sincera historia keniana que, con la ayuda para su internacionalización, resonará en públicos diversos de África y más allá”.

El premio Tres Gatos Sonido (servicios de montaje y mezcla de sonido), valorado en 5.000 €, es para Zion Music, “una película que permite descubrir los cambios políticos de la reciente historia africana a través de una visión personal sobre la música reggae. Una historia que resonará en amplias audiencias de todo el mundo”.

El premio Laserfilm (servicios de traducción y localización de subtítulos y paquete de material de distribución internacional), valorado en 5.000 €, es para The Magma, “una conmovedora historia personal sobre el exilio, el recuerdo y el deseo de resolver un trauma generacional. Una historia familiar que revela la cruda realidad del pasado de un país”.