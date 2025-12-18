La Junta ordena retirar una plancha de hormigón instalada en el Parque Natural del Estrecho junto al chiringuito Bibo

La Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha ordenado la retirada de una plancha de hormigón instalada junto al chiringuito Bibo Tarifa, en pleno Parque Natural del Estrecho, y la restitución del terreno a su estado original, al considerar irregular la actuación destinada a la carga de vehículos eléctricos en este espacio protegido.

La resolución administrativa obliga a desmantelar la infraestructura y devolver el enclave a su situación previa, al no constar la autorización necesaria para una intervención de este tipo dentro de un parque natural, donde rigen estrictos criterios de protección ambiental.

Tras conocerse la orden de retirada, Agaden-Ecologistas en Acción Cádiz ha valorado de forma positiva la resolución, recordando que la actuación fue objeto de una denuncia presentada por la organización, en la que se advertía del impacto ambiental de la plancha de hormigón y de la posible falta de autorización por parte de la Dirección del Parque Natural del Estrecho.

El colectivo ecologista señala que en su denuncia solicitó expresamente aclarar si la instalación contaba con los permisos pertinentes y, en caso contrario, la apertura del correspondiente expediente sancionador, al considerar que se trataba de una intervención incompatible con los valores ambientales del espacio protegido.

Agaden ha ido más allá y ha denunciado que en el entorno del chiringuito Bibo se vienen produciendo incumplimientos reiterados de los condicionantes ambientales, con una sucesión de actuaciones que, a su juicio, están provocando una ocupación progresiva y una creciente artificialización del dominio público natural, sin el control ni la vigilancia necesarios por parte de las administraciones competentes.

La organización advierte de que este tipo de actuaciones suponen un precedente peligroso y un menosprecio a la normativa de protección ambiental que regula el Parque Natural del Estrecho, especialmente cuando se consolidan hechos consumados en espacios de alto valor ecológico.

Agaden considera imprescindible que las administraciones actúen con firmeza, garanticen el cumplimiento estricto de las autorizaciones concedidas y eviten que intereses privados se impongan sobre la legalidad ambiental en espacios naturales protegidos.

La organización ecologista ha asegurado que seguirá vigilante y denunciando cualquier actuación ilegal o irregular en los chiringuitos de la costa tarifeña, en defensa del Parque Natural del Estrecho, reclamando transparencia, rigor ambiental y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.