La Junta comienza el arreglo de la pasarela de la playa de Los Lances, en Tarifa

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha comenzado este miércoles los trabajos para la reposición y reparación de la pasarela de la playa de Los Lances, en Tarifa, un equipamiento que sufrió daños como consecuencia del tren de borrascas que azotó al Campo de Gibraltar entre los meses de enero y febrero

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al delegado territorial de Sostenibilidad, Óscar Curtido; y el alcalde de Tarifa, José Santos, han visitado la zona en la que se está trabajando para reponer esta pasarela, que comienza cerca del núcleo urbano (campo de fútbol), llega hasta el observatorio de aves y conecta con la zona conocida de El Pozuelo (N-340).

Las tareas se van a llevar a cabo en un tramo de 100 metros de paños de madera que se desplazaron horizontalmente del trazado original a causa de las inclemencias meteorológicas. En este sentido, se repondrán las maderas rotas en la zona de El Pozuelo y los tramos de barandilla afectados.

Ros destacó "la sensibilidad del Gobierno andaluz" con la localidad de Tarifa, donde la Junta subraya que se han venido llevando a cabo importantes actuaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus vecinos. El subdelegado ha tendido la mano al Gobierno local de la ciudad para seguir colaborando en la misma línea.

Curtido ha indicado que por parte de la administración autonómica “hay un compromiso claro con la conservación y protección de los parques naturales, pero también con la necesidad de que la ciudadanía pueda disfrutar de estos espacios”.

El delegado territorial de Sostenibilidad ha recordado que son muchas la personas que usan este sendero de Los Lances, especialmente en los meses de verano, motivo por el cual desde la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se apostó por el arreglo de una pasarela que continuamente se veía afectada por los distintos temporales que o largo del año azotan a la localidad de Tarifa.