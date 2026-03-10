Denuncian el "abandono" de la pista militar nº4 en Tarifa tras quedar intransitable por las lluvias

Vecinos de la zona este del término municipal de Tarifa han denunciado el grave deterioro de la pista militar número 4, un camino de dominio público dependiente del Ministerio de Defensa que ha quedado prácticamente intransitable tras las últimas lluvias.

El acceso a esta vía se encuentra a la altura del kilómetro 90 de la N-340, entre Algeciras y Tarifa, y es utilizado habitualmente por residentes de la zona, senderistas, ciclistas, turistas y por la Guardia Civil en sus labores de vigilancia del litoral. El camino se sitúa además dentro del Parque Natural del Estrecho, lo que lo convierte en un itinerario frecuentado por quienes visitan este espacio natural.

Según explican los vecinos, la pista lleva años sufriendo una falta de mantenimiento, pese a que se trata de una infraestructura cuya titularidad corresponde al Ministerio de Defensa. “La pista lleva muchos años de abandono por parte del Ministerio, que es la administración titular y quien tiene la obligación de su mantenimiento”, señalan.

En algunas ocasiones, apuntan, el Ayuntamiento de Tarifa ha realizado pequeñas reparaciones puntuales tras las peticiones vecinales, aunque sin intervenir de forma integral en el estado del camino.

Estado de la pista militar. / E. S.

El tren de borrascas agrava la situación

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han terminado por agravar el deterioro del firme. Según los residentes, el tren de borrascas ha dejado varios tramos completamente impracticables, con socavones, arrastres de tierra y zonas en las que resulta imposible el tránsito de vehículos o peatones.

Esta situación ha provocado que varios puntos de la pista hayan quedado intransitables, lo que afecta tanto a los vecinos como a las personas que utilizan el camino para acceder a la costa o realizar rutas por la zona.

Esperan una intervención de la UME

Uno de los residentes señala que a través del Ayuntamiento de Tarifa recibieron la información de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) podría intervenir para realizar una reparación de urgencia, una vez que finalizara sus actuaciones en otras zonas donde los daños por las lluvias eran más graves. Sin embargo, según denuncian, hasta el momento no se ha producido ninguna actuación en el camino, que continúa en mal estado.

Los vecinos reclaman ahora una intervención urgente que permita recuperar la transitabilidad de la pista, tanto por motivos de seguridad como por la importancia que tiene para el acceso a esta parte del litoral tarifeño y para las actividades de vigilancia y uso público del entorno natural.