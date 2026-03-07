El carril de Las Corzas, destrozado tras los temporales

La pista de Las Corzas, una ruta en pleno Parque Natural de los Alcornocales que es una de las preferidas de los aficionados al ciclismo de montaña en el Campo de Gibraltar, ha quedado completamente impracticable después de los daños que le han provocado los temporales con deslizamientos del terreno y caída de árboles en disversos puntos del recorrido.

Esta meca de los amantes del MTB de Algeciras y sus alrededores, que transcurre por las sierras de la Palma, de Luna y del Bujeo, se caracterizaba precisamente por la buena conservación de los caminos. Hasta ahora. En la zona que va de Botafuegos a Pelayo, aunque sigue siendo un auténtico milagro de la naturaleza en la que se desarrolla una exuberante vegetación, fruto de la humedad arrastrada por el viento de levante, ahora es imposible ir con la bici sin bajarse para sortear algún obstáculo.