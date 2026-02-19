Un gran socavón mantiene cortada la carretera de Las Pantallas, ruta habitual de ciclistas y senderistas en Algeciras

Un enorme socavón provocado por los temporales de las recientes borrascas mantiene cortada la carretera de Las Pantallas, en Algeciras, una vía que conduce a la parte alta de los Montes de Getares, a unas antiguas instalaciones militares, una zona habitualmente muy transitada por ciclistas y senderistas. El estado actual de la carretera impide el acceso seguro de cualquier vehículo y no es aconsejable el paso tampoco para los aficionados a la bici o dar paseos a pie.

La zona de Las Pantallas es una de las muchas afectadas en la ciudad por el durísimo tren de borrascas sufrido desde comienzos de 2026 hasta hace apenas una semana. Los temporales han partido en dos la carretera con un gran socavón en un tramo de la carretera, con más de la mitad desprendida, lo que impide el paso seguro de cualquier vehículo. Además, el asfalto presenta varias grietas de diferentes tamaños que podrían dar pie a nuevos desprendimientos.

Las Pantallas representa un lugar histórico de la Bahía de Algeciras. La carretera asciende hacia al conocido Cerro del Campanario, donde se encuentra una antigua instalación militar propiedad del Ministerio de Defensa. Con el paso de los años, el camino se ha convertido en una ruta muy frecuentada por los aficionados a la bici de montaña, ya que, desde esta carretera se puede conectar con las pistas de Pelayo y Guadalmesí, un paraje natural que también representa un reclamo para los amantes del senderismo, la observación de aves en el Estrecho y la naturaleza.

Una de las grietas en la carretera de Las Pantallas. / Erasmo Fenoy

En la parte alta de Las Pantallas se encuentra una construcción de un muro de unos 3 metros de alto por 300 metros de largo a modo de pantalla de camuflaje, construida por los presos republicanos en 1942. Durante la subida pueden apreciarse diferentes garitas y construcciones de la misma época.

La misión de Las Pantallas era clara: ocultar los movimientos de las unidades militares durante la Segunda Guerra Mundial que circulaban por estas carreteras por si tuvieran que intervenir en una reconquista de Gibraltar, un acto bélico que nunca se llevó a cabo y que, según lo acordado en la Conferencia de Hendaya dos años antes, nunca se ejecutaría al descartar la Operación Félix, movimiento con el que el III Reich pretendía tomar el Peñón.