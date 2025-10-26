Una joven desaparece una hora en paddle surf y moviliza un operativo aéreo y marítimo en el Estrecho

Durante algo más de una hora, el corazón del Estrecho se encogió este sábado. A primera hora de la tarde, una llamada al 112 Andalucía alertaba de que una joven de 18 años que había salido a practicar paddle surf frente a las costas de Tarifa no había regresado a tierra ni podía ser vista desde la playa. La preocupación se transformó de inmediato en movilización.

El aviso llegó al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Tarifa alrededor de las 14:00. Según ha relatado el propio organismo en sus redes sociales, se activó un amplio dispositivo de búsqueda por aire, mar y tierra. Desde el aire despegó el helicóptero Helimer 206, mientras que por mar zarpó la embarcación de rescate Salvamar Alnitak, ambas con base en la zona del Estrecho.

Los controladores marítimos de Tarifa se mantuvieron en permanente comunicación con los equipos desplegados y con el 112 mientras se rastreaba la zona. Por fortuna, la alerta se resolvió poco después: la joven fue localizada en tierra, en buen estado, poniendo fin al susto que había puesto en marcha todo el operativo.

“Sustos que nos revuelven”, escribió Salvamento Marítimo al contar lo ocurrido. El mensaje, publicado en la tarde del sábado, servía también como recordatorio a navegantes y deportistas: “Si sales a navegar, a hacer deporte acuático o a pescar, recuerda que te esperan en casa”.

El episodio ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de extremar las precauciones cuando se practica deporte en el mar, especialmente en zonas tan cambiantes como el Estrecho de Gibraltar, donde las corrientes y el viento pueden complicar en minutos una jornada aparentemente tranquila.