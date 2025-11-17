El incendio de La Peña no afectó a la zona de reserva de Los Alcornocales

El incendio declarado el pasado agosto en La Peña, en el término municipal de Tarifa, ha sido uno de los asuntos que se han tratado este lunes en la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de Los Alcornocales, que ha confirmado que ninguna superficie de Zona de Reserva se vio afectada y que ya están en marcha actuaciones de emergencia para evitar procesos erosivos en la zona quemada.

Según la información presentada, el fuego afectó principalmente a matorral, y en menor medida a áreas arboladas y pastizales. La Junta Rectora trasladó además que no existen especies de flora o fauna catalogadas afectadas ni hábitats de interés prioritario dentro del perímetro. También se detalló que las zonas de paso de cigüeñas, milanos, culebreras o aguiluchos quedaron fuera del área incendiada, conforme a los datos de la Fundación Migres.

Los trabajos posteriores al incendio incluyen tratamientos selvícolas, la construcción de fajinas en las laderas más expuestas y la utilización de restos vegetales para hidrotécnicas, con el objetivo de estabilizar el terreno, reducir la pérdida de suelo y favorecer la regeneración vegetal.

Asistentes a la reunión de la Junta Rectora del Parque de Los Alcornocales. / E. S.

Ejemplo europeo

Durante la sesión, presidida por el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, se informó también de que el Parque Natural ha sido incluido entre las 20 experiencias de buenas prácticas reconocidas en Europa por su modelo de transferencia de conocimiento a la gestión ambiental y por la puesta en valor del corcho como recurso estratégico.

La selección se enmarca en el proyecto Farclimate, una iniciativa europea que impulsa estrategias de adaptación al cambio climático y que cuenta con universidades, centros tecnológicos y entidades de ocho países.

Más de 27.600 visitantes y mejoras

El informe de gestión presentado recoge más de 27.600 personas autorizadas a visitar senderos y zonas de especial interés del parque entre enero y el 8 de noviembre, gracias a la implantación del sistema de autorizaciones mediante la Ventana del Visitante, que ha agilizado los trámites.

Los senderos más demandados han sido la Subida al Picacho, Subida al Aljibe, La Sauceda y los Llanos del Juncal, este último incorporado recientemente a la Red de Equipamientos de Uso Público.

Además, se informó de la restauración del puente de hierro sobre el río Palmones, con una inversión superior a 300.000 euros, y la entrada en servicio del carril cicloturista Salinas de Iptuci. El parque sigue siendo líder en Andalucía en servicios certificados, con 114 acreditaciones en artesanía y turismo de naturaleza.

Críticas por la hora de la convocatoria

La reunión también estuvo marcada por la protesta de la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz, que denunció públicamente que la Junta Rectora fuese convocada a las 10:00, rompiendo la práctica habitual de convocatorias vespertinas. Según la organización, fijar la sesión en horario laboral “dificulta gravemente la participación social”, especialmente de voluntariado y representantes ecologistas que trabajan en turno de mañana. Consideran “llamativo” que el cambio se produzca en un momento clave para la toma de decisiones sobre la gestión del parque.

La federación advierte incluso de que este cambio podría responder a “un intento de reducir la presencia de los colectivos ecologistas, tradicionalmente los más activos y críticos del órgano”.