Un incendio en la fábrica conservera La Tarifeña moviliza a 14 bomberos durante toda la madrugada

Un total de 14 bomberos de los parques de Tarifa y Algeciras, apoyados por seis vehículos, han trabajado sin descanso desde las 4:30 de esta madrugada en el incendio declarado en Tarifa, concretamente en la fábrica conservera La Tarifeña . El siniestro, que ha mantenido en alerta durante toda la noche a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, no ha provocado daños personales.

Según ha informado el propio consorcio en un comunicado, las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se originó en un acopio de cajas de plástico vacías que se encontraban almacenadas dentro de una cámara frigorífica. Las llamas, alimentadas por el material altamente inflamable, obligaron a desplegar un operativo de gran envergadura que ha continuado activo a lo largo de la mañana de este martes, 9 de septiembre.

Los bomberos se encuentran aún refrescando el interior de la cámara afectada, a la espera de que una retroexcavadora permita remover el material calcinado y así dar por finalizadas las labores de extinción. La intervención, que ya supera las diez horas, ha requerido el relevo progresivo del personal para garantizar descansos tras la prolongada actuación.

Hasta el momento, se han empleado unos 40.000 litros de agua y productos espumógenos para controlar el incendio. A pesar de la magnitud del operativo, la rápida actuación de los equipos ha evitado que las llamas se propagaran a otras zonas de la fábrica.