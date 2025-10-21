El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar garantiza la atención sanitaria de los riders participantes en el Full Power Kitefest Tarifa
HOSPITAL QUIRÓNSALUD CAMPO DE GIBRALTAR
Cientos de personas disfrutan de esta prueba internacional de deporte extremo, que contó con 12 competidores de diferentes nacionalidades, y que para el que el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar ha puesto en disposición de los participantes un equipo médico y ambulancias para su traslado en caso de ser necesario
El entorno del club Balneario, en la playa de Los Lances de Tarifa, fue escenario, el pasado fin de semana, del Full Power Kitefest 2025, una competición extrema en la que 12 riders de fama internacional, procedentes de países como Francia, Italia, Sudáfrica, Países Bajos, Suecia, Egipto, Nueva Zelanda, Colombia y Argentina, se disputaron el título efectuando espectaculares acrobacias ante centenares de espectadores y que contó con la colaboración mediante la garantía de atención sanitaria a los participantes por parte del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar.
Un equipo médico puesto a disposición del evento por parte de Quirónsalud fue desplazado al lugar de la competición garantizando en todo momento la atención sanitaria inmediata a cualquier rider que pudiese precisarla, así como su desplazamiento en ambulancia, caso de ser necesario, dentro de una disciplina que entraña alto riesgo para la integridad física por la complejidad de las acrobacias que se llevan a cabo en un contexto de fuerte oleaje y vientos de alta intensidad. El público asistente y los miles de usuarios que siguieron el evento por streaming quedaron impresionados con las asombrosas y arriesgadas maniobras que realizaban los riders, tanto durante las 13 mangas de competición o Big Air Kite como en la fase de Megaloops o exhibición. En todo momento, el equipo médico desplazado por el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltarestuvo atento a cualquier incidencia y afortunadamente solo tuvo que actuar en algún caso leve.
Con su colaboración de este evento, Quirónsalud insiste en su apoyo a una disciplina deportiva que cuenta con gran tradición y arraigo en la zona, y muy especialmente en el término municipal tarifeño, donde se disputan numerosas competiciones de carácter internacional como ésta y de donde han surgido grandes campeones en distintas modalidades debido a la proliferación de escuelas para la práctica de los deportes de viento. El apoyo a este evento va en la línea del continuo respaldo a la actividad deportiva por parte del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, que se refleja en los acuerdos vigentes con entidades de la importancia del Algeciras CF, la Real Balompédica Linense o el UDEA Algeciras en baloncesto.
