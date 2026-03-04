Un hombre persigue a ocho niños por las calles del Carnaval de Tarifa e intenta llevarlos a su hotel

El ambiente festivo del Carnaval de Tarifa se vio alterado en la madrugada del pasado sábado tras la detención de un hombre de 31 años y nacionalidad irlandesa como presunto autor de un delito de provocación sexual a menores. La intervención se produjo después de que un grupo de adolescentes solicitara ayuda a los agentes que formaban parte del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de las celebraciones.

Los hechos ocurrieron en torno a la medianoche del sábado 28, cuando efectivos de la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Guardia Civil de Algeciras realizaban labores de vigilancia en distintos puntos del municipio. En ese momento, ocho menores de entre 13 y 14 años se acercaron a los agentes en evidente estado de nerviosismo para denunciar que un hombre adulto los estaba siguiendo por varias calles de la localidad.

Tras escuchar el relato de los jóvenes, los guardias civiles comenzaron a recabar información en la zona y a comprobar los hechos. Durante las gestiones localizaron a una testigo que confirmó parte de lo sucedido y facilitó datos que permitieron identificar al individuo señalado.

Según las primeras averiguaciones, el hombre habría realizado propuestas de carácter inapropiado a los menores y los habría seguido de forma insistente mientras intentaba ganarse su confianza. Esta actitud generó una situación de alarma entre los adolescentes, que optaron por buscar ayuda policial ante el temor que les provocaba la conducta del adulto.

Las investigaciones también permitieron constatar que el detenido se encontraba alojado en un hotel del municipio y que, presuntamente, trataba de llevar a los menores hasta allí.

Ante los indicios recabados, los agentes procedieron a la detención del hombre por un presunto delito de provocación sexual a menores. Posteriormente, iniciaron las gestiones necesarias para localizar a los tutores legales de los jóvenes implicados, con el objetivo de que puedan formalizar la correspondiente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil en Tarifa.

La actuación se enmarca dentro del dispositivo especial de seguridad establecido con motivo del Carnaval, en el que participan distintas unidades con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las fiestas y la protección de vecinos y visitantes.