Meteo
El tiempo para los primeros días de marzo
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / ANDRÉS CARRASCO

Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa

ANDRÉS CARRASCO

Tarifa, 01 de marzo 2026 - 21:11

Tarifa ha despedido este domingo su Carnaval, bien metido en la cuaresma, con un ambiente animado en las calles. Muchos disfraces, familias disfrutando del día y, por supuesto, coplas en las plazas del centro han jalonado la jornada.

Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
1/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
2/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
3/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
4/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
5/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
6/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
7/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
8/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
9/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
10/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
11/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
12/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
13/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
14/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
15/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
16/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
17/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
18/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
19/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco
Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa
20/20 Búscate en las fotos del Carnaval de calle en Tarifa / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats