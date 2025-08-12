La Guardia Civil descarta que haya relación entre el incendio de Tarifa y el de Caños de Meca

La Guardia Civil descarta que el incendio de Tarifa, aún activo, y el conato de Caños de Meca, ya extinguido, tengan relación alguna. Además, los agentes investigan a un hombre que ha confesado en el lugar de los hechos que la causa del conato había sido una vela que ha prendido un colchón en parte trasera de una parada de autobús en la población de Barbate, según fuentes del dispositivo que han atendido este incendio.

El hombre, se encuentra en el hospital, siendo atendido por quemaduras en las manos que apuntan a su presunta relación con este hecho.

Algunos medios de comunicación se hicieron eco a primera hora de la tarde de que un hombre ha intentado prender fuego en Caños de Meca con dos garrafas de gasolina. Sin embargo, la Guardia Civil no ha confirmado dicha información.

Fuentes de la investigación han apuntado que, de momento, se descarta que el origen de este pequeño incendio tenga relación con el que afecta desde ayer lunes por la tarde a la Sierra de La Plata, a unos 25 kilómetros de distancia.

Sin embargo, ambos fuegos parecen ser intencionados, como confirmó el consejero de la Presidencia andaluz, Antonio Sanz. "Tenemos sospechas fundadas de que este incendio ha podido ser intencionado. Por tanto, estamos hablando de una circunstancia lamentable y que ya no solo la mano del hombre que por negligencia o por irresponsabilidad muchas veces puede provocar una situación de incendio. Hablamos en este caso de mala intención, de mala fe e intento de hacer daño", explicaba a los medios el consejero de la Junta desde el puesto de mando en Tarifa en relación al fuego que se desarrolla aún en el municipio.