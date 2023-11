La Fundación Migres celebra sus 20 años en Tarifa con un reconocimiento a las entidades vinculadas a su proyecto

La Fundación Migres conmemorará su 20 aniversario el 28 de noviembre con un acto en el que reconocerá a 18 personas y entidades que han sido parte de este proyecto científico en su sede de Tarifa.

Migres organiza desde hace dos décadas la primera actividad de ciencia ciudadana que se puso en marcha en Andalucía, como es el conteo de aves migratorias a su paso por Tarifa gracias a la colaboración de voluntarios. Los reconocimientos serán a los patronos Magtel, Virginia Morandini, Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Tarifa y Universidad de Sevilla.

También al Comité Científico -y en su nombre Ian Newton-, al Ministerio de Defensa, Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Red Eléctrica de España, Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, a la antigua Asociación Eólica de Tarifa y a Endesa. Además, se reconocerá a Federico Fernández Ruiz-Henestrosa, y a varios técnicos y personal de la Fundación como son Alejandro Onrubia, Carlos Torralvo, Andrés Sánchez y Carmen Ruiz.

En el acto se estrenará un vídeo que recoge parte de lo vivido y del trabajo que desarrolla la Fundación Migres, que hoy día sigue con el conteo del excepcional paso migratorio entre Europa y África de docenas de especies de aves por un punto caliente de biodiversidad del planeta. Esta serie de datos científicos sin pausa resulta de gran valor científico, en particular para calibrar los efectos del cambio climático, asegura Migres, que recuerda que ha asumido y liderado proyectos como la reintroducción de especies. Es el caso de la recuperación del águila pescadora, desaparecida como nidificante en la península desde hacía 80 años y que ahora mantiene poblaciones en Huelva, Cádiz y en Valencia gracias a los ornitólogos de Migres y el CSIC, o del águila imperial, desaparecida en Cádiz desde que se cazó al último ejemplar en 1960 en Benalup de Sidonia. Ahora, en el entorno de La Janda existe una población de diez parejas criando, que se ha reforzado cada año con la suelta de ejemplares tras su crianza desde pollos con la técnica del hacking.

Otra de las experiencias que aborda la Fundación Migres es la alimentación suplementaria a alimoches. Para esta carroñera se quiere crear una zona alejada de los parques eólicos del Estrecho. Para ello, se cuenta con la colaboración de carnicerías de Tarifa, que ceden restos no comestibles a los técnicos. Otra línea de actividad de Migres es la relacionada con la evaluación del impacto ambiental de futuros parques eólicos o fotovoltaicos o de los tendidos eléctricos. A este respecto, Miguel Ferrer, presidente de la entidad, asegura que la energía se va a necesitar "siempre" pero que no se puede conseguir "con la forma antigua". "Todos queremos energía renovables, pero no dañando a la biodiversidad, hay soluciones que vienen de la investigación aplicada", explica.

La Fundación mantiene colaboraciones con 27 universidades de diversos países, de manera que sus estudiantes aprenden con los técnicos de Migres, "un equipo excelente" que garantiza unos resultados "de enorme calidad". "Lo que vamos a ser dentro de los años dependerá de lo que invirtamos ahora en investigación", asegura el presidente de la Fundación, quien destaca que en este periodo Migres "se ha colocado en el mapa de la ciencia, liderando investigaciones, como prueba que hemos organizado en tres ediciones el congreso de Migración de Aves y Cambio Global".