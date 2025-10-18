Unas 130 personas juran la bandera de España en Tarifa

La ceremonia la organizan de forma conjunta el Regimiento de Artillería de Costa nº4 del Ejército de Tierra y el Ayuntamiento

Unas 130 personas han participado en la ceremonia de juramento de la bandera española organizada de forma conjunta por el Regimiento de Artillería de Costa nº4 del Ejército de Tierra y el Ayuntamiento de Tarifa, que se ha celebrado en la superficie portuaria más cercana al casco urbano de la ciudad.

El acto estuvo presidido por el general jefe del Mando de Artillería de Campaña, Antonio Mongío Bergua, acompañado de diversas autoridades civiles y militares, entre ellas Javier Ros, delegado de la Junta en la comarca; Esperanza Pérez, coordinadora de la Oficina de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar; Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras; Juana Santander, jefa del Servicio del Puerto de Tarifa; Juan Antonio Patrón, coordinador del Puerto; y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, junto con los tenientes de alcalde Nacho Trujillo y Jorge Benítez.

La ceremonia siguió un protocolo cuidadosamente organizado que incluyó la recepción solemne de la insignia nacional, la toma conjunta del juramento realizada por el coronel Gutiérrez de León, así como la parada militar con batería de honores, escuadra de gastadores y estandarte del Regimiento de Artillería de Costa nº4, acompañados por la Unidad de Música de la Fuerza Terrestre. Durante el acto se interpretaron el himno nacional y el himno de artilleros, reforzando el carácter solemne y emotivo de la jornada.

Tras el juramento, se rindió un homenaje a los caídos, con la colocación de una corona de flores a los pies del monolito conmemorativo, a cargo del alcalde de Tarifa y del representante de la Asociación de Veteranos Paracaidistas del Campo de Gibraltar, Bartolomé Oliva.

Entre los participantes se encontraban varios concejales y técnicos del Ayuntamiento de Tarifa, mientras que los familiares pudieron seguir la ceremonia desde lugares próximos. La Plaza del Centenario se habilitó como espacio para el público general, que pudo presenciar el acto y mostrar su apoyo a los jurandos.