Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ

Unas 130 personas juran la bandera de España en Tarifa

La ceremonia la organizan de forma conjunta el Regimiento de Artillería de Costa nº4 del Ejército de Tierra y el Ayuntamiento

R. D.

18 de octubre 2025 - 14:16

Unas 130 personas han participado en la ceremonia de juramento de la bandera española organizada de forma conjunta por el Regimiento de Artillería de Costa nº4 del Ejército de Tierra y el Ayuntamiento de Tarifa, que se ha celebrado en la superficie portuaria más cercana al casco urbano de la ciudad.

El acto estuvo presidido por el general jefe del Mando de Artillería de Campaña, Antonio Mongío Bergua, acompañado de diversas autoridades civiles y militares, entre ellas Javier Ros, delegado de la Junta en la comarca; Esperanza Pérez, coordinadora de la Oficina de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar; Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras; Juana Santander, jefa del Servicio del Puerto de Tarifa; Juan Antonio Patrón, coordinador del Puerto; y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, junto con los tenientes de alcalde Nacho Trujillo y Jorge Benítez.

La ceremonia siguió un protocolo cuidadosamente organizado que incluyó la recepción solemne de la insignia nacional, la toma conjunta del juramento realizada por el coronel Gutiérrez de León, así como la parada militar con batería de honores, escuadra de gastadores y estandarte del Regimiento de Artillería de Costa nº4, acompañados por la Unidad de Música de la Fuerza Terrestre. Durante el acto se interpretaron el himno nacional y el himno de artilleros, reforzando el carácter solemne y emotivo de la jornada.

Tras el juramento, se rindió un homenaje a los caídos, con la colocación de una corona de flores a los pies del monolito conmemorativo, a cargo del alcalde de Tarifa y del representante de la Asociación de Veteranos Paracaidistas del Campo de Gibraltar, Bartolomé Oliva.

Entre los participantes se encontraban varios concejales y técnicos del Ayuntamiento de Tarifa, mientras que los familiares pudieron seguir la ceremonia desde lugares próximos. La Plaza del Centenario se habilitó como espacio para el público general, que pudo presenciar el acto y mostrar su apoyo a los jurandos.

Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
1/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
2/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
3/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
4/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
5/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
6/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
7/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
8/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
9/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
10/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
11/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
12/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
13/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
14/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
15/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
16/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
17/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
18/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
19/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
20/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
21/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
22/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
23/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
24/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
25/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
26/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
27/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
28/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
29/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
30/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
31/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
32/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
33/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
34/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
35/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
36/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
37/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
38/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
39/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
40/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
41/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
42/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
43/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
44/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
45/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
46/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
47/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
48/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
49/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
50/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
51/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
52/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
53/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
54/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
55/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
56/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
57/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
58/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
59/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
60/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
61/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
62/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
63/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
64/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
65/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
66/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
67/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
68/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
69/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
70/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
71/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
72/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
73/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
74/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
75/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
76/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
77/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
78/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
79/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
80/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
81/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
82/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
83/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
84/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
85/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
86/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
87/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
88/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
89/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
90/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
91/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
92/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
93/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
94/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
95/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
96/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
97/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
98/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa
99/99 Las fotos de la jura de bandera civil en Tarifa / VANESSA PÉREZ

También te puede interesar

Lo último

stats