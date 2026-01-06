Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes

El Día de Reyes ha llenado de ilusión y regalos los hogares del Campo de Gibraltar. Los más pequeños de cada casa han comprado como los Magos de Oriente han atendido a sus cartas. Los más madrugadores no han podido ni esperar a que despuntase el sol por el horizonte.

Este martes 6 de enero se ha repetido una estampa clásica, la de muchos niños y niñas estrenando nuevas bicicletas y otros juguetes en la calle. A pesar del frío con el que ha despertado la comarca, muchos han cumplido con la tradición de salir a plazas y calles para jugar con sus regalos y enseñar a los vecinos como, una vez más, los Reyes han cumplido su palabra.