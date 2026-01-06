Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes
Galería gráfica
El Día de Reyes ha llenado de ilusión y regalos los hogares del Campo de Gibraltar. Los más pequeños de cada casa han comprado como los Magos de Oriente han atendido a sus cartas. Los más madrugadores no han podido ni esperar a que despuntase el sol por el horizonte.
Este martes 6 de enero se ha repetido una estampa clásica, la de muchos niños y niñas estrenando nuevas bicicletas y otros juguetes en la calle. A pesar del frío con el que ha despertado la comarca, muchos han cumplido con la tradición de salir a plazas y calles para jugar con sus regalos y enseñar a los vecinos como, una vez más, los Reyes han cumplido su palabra.
1/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
2/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
3/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
4/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
5/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
6/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
7/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
8/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
9/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
10/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
11/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
12/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
13/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
14/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
15/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
16/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
17/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
18/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
19/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
20/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
21/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
22/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
23/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
24/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
25/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
26/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
27/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
28/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco
29/29Las fotos de los juegos en la calle y ambiente en el día de Reyes/Andrés Carrasco