Endesa repotenciará el parque eólico Los Lances de Tarifa con una inversión de 10 millones y una capacidad equivalente a 6.000 hogares

Endesa invertirá cerca de diez millones de euros para modernizar el parque eólico Los Lances, en el término municipal de Tarifa, con el objetivo de aumentar su eficiencia energética y prolongar su vida útil. El proyecto contempla la instalación de tres nuevos aerogeneradores con una potencia conjunta de 9,06 megavatios (MW), en sustitución de los 17 actuales, que suman 10,68 MW.

La repotenciación, presupuestada en 9,8 millones de euros, permitirá dotar a las nuevas unidades, de 82 metros de diámetro de rotor, de una mayor capacidad de generación y una reducción del impacto ambiental. Según detalla el proyecto elaborado por Enel Green Power, filial renovable de Endesa, la iniciativa estará en información pública hasta diciembre y contempla un periodo de ejecución de 16 meses. Los cuatro de ellos estarán dedicados al desmontaje de los equipos existentes y se emplearán diez para la instalación y puesta en marcha de los nuevos aerogeneradores.

Dentro del presupuesto, 9,1 millones se destinan directamente a la repotenciación, mientras que 385.000 euros cubrirán el desmontaje de las turbinas actuales y 310.000 euros la adecuación de la subestación eléctrica compartida con el parque EEE. Los componentes llegarán al municipio desde el Puerto de Cádiz, sin necesidad de grandes modificaciones en los trazados actuales, salvo pequeñas mejoras en los accesos a la parcela.

Endesa calcula que la nueva instalación alcanzará unas 2.334 horas de funcionamiento al año, con una producción estimada de 21,1 gigavatios hora (GWh) anuales, suficientes para abastecer el consumo medio de unas 6.000 viviendas. El estudio económico asociado al proyecto prevé ingresos cercanos a 1,5 millones de euros anuales y unos costes de explotación de 438.000 euros.

El parque eólico Los Lances fue inaugurado en 1999 y se convirtió en uno de los primeros en operar en la comarca. Endesa ya intentó su repotenciación en 2022, aunque la Consejería de Industria, Energía y Minas denegó entonces la autorización ambiental integrada. En esta ocasión, la compañía asegura haber resuelto los aspectos ambientales señalados por la Junta de Andalucía, entre ellos los relativos al impacto paisajístico y al tránsito de aves migratorias, para garantizar la viabilidad definitiva del proyecto.