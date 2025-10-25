Tarifa se echa a la calle para seguir una brillante procesión Magna

La ciudad de Tarifa se echó a la calle este sábado, bajo un brillante sol más propio de la primavera que del otoño, para arropar y acompañar a la procesión Magna organizada por el cincuenta aniversario del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Todo un ejercicio de tradición y devoción en una cita marcada por un desfile cuidado al detalle.

Tanto los tarifeños como los muchos visitantes que se desplazaron desde otros puntos de la comarca hasta el centro de la ciudad presenciaron a las puertas de San Mateo un auténtico mosaico de valiosa imaginería, con algunas de las tallas más antiguas de todo el Campo de Gibraltar.

Un total de ocho pasos se pusieron en las calles acompañados por sus correspondientes cuerpos de acólitos y representantes de las hermandades. Así, por este orden salieron desde el templo mayor las imágenes de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto, Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado (Medinaceli), Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Santísimo Cristo de la Salud (de 1682), el Santo Cristo del Consuelo (del siglo XVI), el Santo Cristo Yacente, Nuestra Señora de la Soledad de Santa María (1642) y Nuestro Señor Jesucristo en su Santa Resurrección para representar la Pasión en las calles tarifeñas. Entre vítores y aplausos, el público recibió con fervor la salida de cada una de estas imágenes.

El cortejo procesional atravesó el casco histórico llegando a la Alameda sobre las 18:10. Al fondo, junto a la oficina de turismo, se ubicaba la tribuna de autoridades con el alcalde, José Antonio Santos, encabezando la representación institucional. También asistieron las presidentas de la Diputación y la Mancomunidad, Almudena Martínez y Susana Pérez, respectivamente.

El paseo de la Alameda se convirtió en el punto más vistoso del desfile, puesto que los pasos recorrieron por sendas calles habilitadas el vial buscando la tribuna de autoridades y emprendiendo desde allí el camino de retorno al templo bajo los sones de conjuntos como la Banda de Cornetas y Tambores Rosario de Cádiz (en la apertura del cortejo) y la Banda de Música Pintor Manuel Reiné de Tarifa en el cierre del cortejo.

La Policía Local de Tarifa mantuvo un Plan de Seguridad específico para la jornada, que contó con diez agentes dedicados exclusivamente al control del evento, apoyados por diez miembros de Protección Civil y en coordinación con la Guardia Civil.