Detenido en Tarifa un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia tras provocar un accidente y huir

La Policía Local de Tarifa ha detenido a un conductor que, tras provocar un accidente en el que resultaron dañados varios vehículos y un peatón herido, intentó darse a la fuga. El hombre, que conducía bajo los efectos del alcohol con una tasa que cuadruplicaba el límite legal, abandonó precipitadamente el lugar del siniestro. Primero lo hizo en coche, que terminó abandonando poco después, y luego trató de escapar a pie.

Su huida no llegó lejos: gracias a la rápida colaboración ciudadana y a la intervención inmediata de los agentes, fue localizado y arrestado. Las pruebas posteriores confirmaron no solo el grave exceso de alcoholemia, sino también que carecía de permiso de conducir.

El suceso ha despertado gran preocupación entre los vecinos, que destacan la importancia de la cooperación entre ciudadanía y fuerzas de seguridad para frenar conductas que ponen en riesgo la vida de todos.