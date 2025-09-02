Controlado sin daños graves un nuevo incendio en el camping Torre de La Peña de Tarifa

Guardias civiles junto a una caravana durante el incendio forestal de Torre de la Peña en Tarifa, el pasado 5 de agosto.

Un incendio declarado este lunes, 1 de septiembre, por la tarde en una caravana del camping Torre de La Peña, en Tarifa, fue controlado con rapidez por los servicios de emergencia sin provocar consecuencias graves ni afectar al normal funcionamiento del establecimiento turístico.

El fuego se originó alrededor de las 15:30 en una vivienda móvil situada dentro del recinto del camping, reavivando inevitablemente el recuerdo del devastador incendio forestal que el pasado 5 de agosto arrasó la misma zona y obligó al desalojo masivo de hoteles, campings y restaurantes de la franja costera entre La Peña y Casas de Porros.

En esta ocasión, la respuesta fue mucho más efectiva. Según confirmaron fuentes del servicio de emergencias 112, las llamas quedaron circunscritas únicamente a la caravana afectada, sin propagarse a otras estructuras o hacia el monte circundante. Los propios trabajadores del camping actuaron de forma inmediata para evitar que el fuego se extendiera, mientras los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se desplazaban hasta el lugar.

La diferencia con el siniestro de agosto resultó evidente: no fue necesario desalojar a los clientes del establecimiento, que pudieron continuar sus vacaciones con total normalidad. Tampoco se requirió la intervención de servicios sanitarios ni de otras autoridades.

El incendio del 5 de agosto había comenzado precisamente en una autocaravana del mismo camping Torre de La Peña, pero las condiciones meteorológicas —con vientos de levante de hasta 25 kilómetros por hora— provocaron que las llamas se propagaran con rapidez hacia Valdevaqueros, afectando a una extensa zona de monte y pastizal. En aquella ocasión, varios establecimientos turísticos sufrieron daños.