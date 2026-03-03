La campaña del contenedor marrón de la Mancomunidad y Arcgisa intensifica su acción en Tarifa y llegará a Los Barrios el 6 de marzo

La campaña de concienciación ambiental Este marrón vale la pena, promovida por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la empresa pública Arcigsa, intensifica esta semana su actividad en Tarifa y ultima los preparativos para su implantación en Los Barrios, donde las visitas puerta a puerta comenzarán el próximo viernes 6 de marzo en los núcleos de Palmones y Guadacorte.

Durante la pasada semana, el equipo de educadores ambientales realizó 694 visitas domiciliarias en el casco urbano de Tarifa, así como en Facinas y Tahivilla. En el núcleo principal se entregaron 133 kits para la correcta separación de la fracción orgánica, a los que se suman 88 distribuidos en una residencia de personas mayores, 400 en Facinas y más de 200 en Tahivilla. Estas actuaciones permitieron reforzar el conocimiento sobre el uso del contenedor marrón y resolver dudas relacionadas con la correcta gestión de los residuos orgánicos.

La campaña también llevó a cabo 139 visitas a establecimientos comerciales con el objetivo de consolidar buenas prácticas en la separación de residuos y entregar distintivos de compromiso ambiental. Paralelamente, se habilitaron puntos informativos itinerantes en distintos enclaves del municipio, donde se ofreció asesoramiento personalizado y material divulgativo. Especial relevancia tuvo el instalado en Puerta de Jerez, en el que se repartieron más de 500 kits en una sola jornada.

En el ámbito sociosanitario, se desarrollaron sesiones informativas en la residencia Senior de Tarifa y en el centro ocupacional Viento de Levante de Asansull, dirigidas a profesionales y colectivos colaboradores, ampliando así el alcance de la campaña a diferentes sectores de la población.

La programación prevista para la presente semana en Tarifa contempla la continuidad de los puntos informativos, de martes a jueves, que en caso de lluvia se trasladarán al Mercado de Abastos y al mercado Virgen del Carmen. Asimismo, se realizarán visitas a comercios durante esos mismos días y actuaciones en centros educativos entre martes y viernes, concretamente en los CEIP Guzmán El Bueno, Divina Pastora de Facinas, Nuestra Señora de la Luz y Virgen del Sol, así como en los IES Almadraba y Baelo Claudia. La agenda incluye además sesiones informativas y talleres de compostaje con asociaciones vecinales y colectivos sociales, junto a nuevas sesiones abiertas en la Casa de la Cultura de Tarifa.

Campaña en Los Barrios

La campaña en Los Barrios comenzará el próximo viernes 6 de marzo con visitas domiciliarias en Palmones y Guadacorte. Los puntos informativos se desarrollarán el 21 de marzo en Guadacorte y los días 25, 26 y 27 en Palmones y Los Cortijillos, continuando entre el 28 de marzo y el 8 de abril en el Mercado Municipal, el Paseo de la Constitución y zonas comerciales del municipio.

Además, el 18 de marzo se ofrecerá una sesión informativa al personal municipal y, entre el 25 y el 30 de marzo, se celebrarán encuentros abiertos a la ciudadanía. Previamente, se enviará una carta informativa a los vecinos para reforzar la difusión y participación en la campaña.

Finalmente, cabe señalar que, de forma paralela, los días 3 y 4 de marzo la campaña de concienciación también se desarrollará en el municipio de La Línea de la Concepción, con acciones informativas en el Centro Comercial Carrefour, en horario de 10:30 a 14:30 horas, ampliando así su presencia en la comarca y consolidando el avance territorial del proyecto.

Manuel Abellán, consejero delegado de Arcgisa, destacó el ritmo de ejecución de la campaña y señaló que el desarrollo de “Este marrón vale” la pena avanza con gran dinamismo en Tarifa e inicia ahora su recorrido en Los Barrios, cumpliendo los plazos previstos pese a las dificultades provocadas por las inclemencias meteorológicas. Según Abellán, esta organización permite llegar de manera ordenada a vecinos, comercios y centros educativos, garantizando que la información sobre la correcta gestión de residuos alcance a toda la comarca de forma eficaz y oportuna.