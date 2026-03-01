La campaña de la Mancomunidad y Arcgisa para el uso del contenedor marrón llega a Tarifa
La iniciativa de concienciación 'Este marrón vale la pena' se lleva a cabo con actividades en la vía pública
La campaña de concienciación sobre el uso del contenedor de residuos orgánicos, bajo el lema Este marrón vale la pena, ha llegado esta semana a Tarifa de la mano de Arcgisa y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. La iniciativa, que además se desarrolla mediante visitas puerta a puerta, tiene también su espacio en la calle, acercando la información a los vecinos y vecinas de manera más directa a través de pasacalles en las poblaciones de la comarca..
A través de esta campaña se reparten a los hogares cubos específicos para residuos orgánicos, diseñados para facilitar la separación de materia biodegradable y promover una gestión más sostenible de los desechos. La campaña busca incrementar la participación ciudadana y mejorar la recogida selectiva en toda la ciudad, así como servir de ejemplo en la comarca.
La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar coordina acciones similares en otras localidades de la comarca, reforzando el mensaje de educación ambiental y el compromiso con la economía circular. La colaboración con Arcgisa y los ayuntamientos del área permite un despliegue más amplio de recursos, talleres y actividades informativas, con especial énfasis en la correcta utilización del contenedor marrón para residuos orgánicos.
Con esta fase de la campaña, los responsables de la Mancomunidad esperan incrementar la tasa de reciclaje de materia orgánica, reducir los residuos mezclados y concienciar a la población sobre la importancia de separar correctamente los restos de alimentos y otros desechos biodegradables.
