La Cabalgata Agrícola reaviva la devoción de Tarifa en el 275 aniversario del patronazgo de la Virgen de la Luz

Tarifa volvió a volcarse con su patrona este domingo 7 de septiembre en el traslado de la Virgen de la Luz desde su Santuario en Caheruelas hasta la iglesia mayor de San Mateo. Como marca la tradición, la jornada comenzó a las 16:30, cuando la talla mariana, portada a hombros por sus devotos, emprendió un recorrido de ocho kilómetros acompañada por San Isidro Labrador, patrón de la campiña.

El cortejo estuvo encabezado por la Cabalgata Agrícola, una escolta centenaria de jinetes vestidos de corto —entre ellos el alcalde de la ciudad, José Antonio Ramos— que, desde 1914, abre camino en esta cita declarada de interés turístico de Andalucía. Tras ellos, miles de fieles caminaron bajo un intenso calor de levante que no restó fervor al ambiente. Familias enteras, grupos de jóvenes y mayores, y visitantes llegados de distintos puntos se unieron a un traslado que simboliza, cada año, el inicio de la Real Feria y Fiestas de Tarifa.

El dispositivo de la Guardia Civil veló por la seguridad durante todo el trayecto, especialmente en el cruce de la carretera N-340, uno de los momentos más delicados del recorrido. Pese a las altas temperaturas, la imagen avanzó con ritmo pausado y constante, sostenida por los hombros de quienes la portaban con devoción.

Pasadas las ocho de la tarde, la comitiva alcanzó la calle Batalla del Salado. A esas horas, la ciudad esperaba ya volcada en las aceras y balcones, en un ambiente de expectación que mezclaba fiesta y solemnidad. En la barriada de Pescadores, la corporación municipal, la corte juvenil y la Asociación Musical Pintor Manuel Reiné recibieron oficialmente a los patrones. Allí se entonó la Salve, momento cargado de emoción antes de que se sumaran al cortejo el clero, la Junta de Gobierno de la Hermandad, autoridades civiles y militares, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, así como las reinas y damas de la Feria.

La “campera”, como es conocida cariñosamente la Virgen de la Luz, recorrió entonces las calles del núcleo urbano entre vítores y aplausos, rodeada de música y un fervor colectivo que no decayó hasta llegar a San Mateo. A las puertas del templo, la salutación estuvo a cargo del vicario general de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Óscar González Esparragosa, antes de que la Patrona quedara entronizada.

El traslado de este 2025 estuvo marcado por el 275 aniversario del patronazgo de la Virgen, efeméride que ya en febrero motivó una llegada extraordinaria de la talla al municipio. Pero septiembre volvió a confirmarse como el tiempo natural de la Patrona en Tarifa. La Cabalgata Agrícola, con su centenaria mezcla de devoción y tradición, volvió a demostrar que la identidad de un pueblo sigue latiendo cada vez que la Virgen de la Luz regresa a la ciudad.

Hasta el 28 de septiembre estará en la iglesia de San Mateo, partiendo a las 8 de la mañana, tras la misa de la Aurora, acompañada por el pueblo de vuelta al santuario. Mientras tanto, serán numerosos los actos que se realizarán en esta iglesia, como misas, presentaciones y ofrendas.