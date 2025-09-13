Búscate en las fotos del sábado en la Feria de Tarifa 2025

Con el paseo ecuestre a cargo de la Asociación Amigos del Caballo y mucho ambiente en las casetas, sobre todo al caer la tarde, la Feria de Tarifa 2025 comenzó a despedirse ayer por todo lo alto.
Por la noche se celebró en la Iglesia Mayor de San Mateo Apóstol la tradicional ofrenda floral a la Santísima Virgen de la Luz.
Hoy, a las 19:30, se celebra la procesión y en la media noche, un espectáculo de fuegos artificiales pondrá fin a la fiesta.
