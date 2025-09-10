Búscate en las fotos del miércoles en la Feria de Tarifa 2025
Feria de Tarifa
La jornada del miércoles en la Feria de Tarifa estuvo dedicada a la mujer, con actividades especiales en varias casetas y mucho ambiente. En el plano institucional, el Ayuntamiento entregó un homenaje a las hermanas Isabel y Juana María Donda Cárdenas. La delegación de Servicios Sociales e Igualdad, que coordina Rocío García, reconoció así la trayectoria y entrega de dos tarifeñas siempre dispuestas a la colaboración desinteresada en la organización de actos vinculados a los festejos patronales y también al mantenimiento de tradiciones y su labor en la enseñanza. El reconocimiento se entregó en la caseta Manuel Escribano, si bien todas registraron una notable afluencia de personas, especialmente grupos de mujeres.
