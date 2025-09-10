Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Búscate en las fotos del martes en la Feria de Tarifa 2025
Búscate en las fotos del martes en la Feria de Tarifa 2025 / ANDRÉS CARRASCO

Búscate en las fotos del miércoles en la Feria de Tarifa 2025

Feria de Tarifa

ANDRÉS CARRASCO

Tarifa, 10 de septiembre 2025 - 21:39

La jornada del miércoles en la Feria de Tarifa estuvo dedicada a la mujer, con actividades especiales en varias casetas y mucho ambiente. En el plano institucional, el Ayuntamiento entregó un homenaje a las hermanas Isabel y Juana María Donda Cárdenas. La delegación de Servicios Sociales e Igualdad, que coordina Rocío García, reconoció así la trayectoria y entrega de dos tarifeñas siempre dispuestas a la colaboración desinteresada en la organización de actos vinculados a los festejos patronales y también al mantenimiento de tradiciones y su labor en la enseñanza. El reconocimiento se entregó en la caseta Manuel Escribano, si bien todas registraron una notable afluencia de personas, especialmente grupos de mujeres.

