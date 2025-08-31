Tarifa estrena boyas más seguras para las escuelas de kitesurf

Las escuelas de kitesurf de Tarifa cuentan con un nuevo prototipo de boyas de señalización que pretende mejorar la seguridad en las zonas de aprendizaje y reducir los habituales problemas de enredos con las líneas de las cometas.

El diseño, impulsado por Asekita (Asociación de Escuelas de Kitesurf de Tarifa) y apoyado por el Ayuntamiento, está fabricado en polietileno de alta resistencia al impacto. Su forma alargada favorece que las líneas de las cometas resbalen al chocar con la boya, evitando que queden enganchadas como sucede con los modelos convencionales.

La idea ha sido desarrollada por Manuel Beltrán, monitor y presidente de Asekita, y los primeros prototipos se han fabricado en los talleres de la empresa sevillana Tesa. Estas boyas ya se están probando en las zonas reservadas al aprendizaje, aunque el Consistorio no descarta ampliar su uso a la señalización de las áreas de navegación libre.

El concejal de Playas, Nacho Trujillo, destacó la colaboración entre el Ayuntamiento y Asekita, así como el trabajo de los técnicos municipales, para seguir avanzando en la seguridad de las actividades náuticas en el litoral tarifeño. Las nuevas boyas cuentan con la homologación necesaria para su incorporación al mar.