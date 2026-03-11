El Ayuntamiento de Tarifa reabre la estación de autobuses mientras el PSOE denuncia el deterioro del servicio

El Ayuntamiento de Tarifa ha reabierto desde este martes los servicios municipales de la estación de autobuses -a excepción de la cafetería- para que los usuarios puedan resguardarse de la lluvia y utilizar los aseos mientras esperan su autobús. Así lo ha anunciado el alcalde, José Antonio Santos, quien ha señalado que la medida responde a las demandas vecinales y busca mejorar la atención a los usuarios del transporte público en la ciudad después de que las instalaciones permanecieran cerradas desde el 28 de febrero.

Según ha explicado el regidor, la apertura de la reja principal del edificio se realizará a diario por parte de operarios municipales, mientras que el cierre contará con la colaboración de Protección Civil. Además, los servicios municipales de limpieza se encargarán del mantenimiento de los aseos públicos durante toda la semana para garantizar su correcto estado.

El alcalde también ha indicado que el Ayuntamiento trabaja ya para recuperar el servicio de cafetería de la estación después de que la actual concesionaria haya registrado formalmente su renuncia. El Consistorio iniciará un nuevo expediente administrativo con el objetivo de adjudicar nuevamente este servicio “lo antes posible” y volver a ponerlo a disposición de la ciudadanía.

En cuanto a la taquilla de venta de billetes, Santos ha recordado que no se trata de una competencia municipal, aunque el Ayuntamiento ha trasladado la situación a la empresa responsable para que pueda resolverla cuanto antes. “Es un servicio muy necesario y demandado por nuestra ciudadanía”, ha señalado el alcalde, que ha asegurado que el equipo de gobierno seguirá escuchando a los vecinos y poniendo en marcha medidas para mejorar el día a día del municipio.

Críticas del PSOE

La situación de la estación de autobuses también ha provocado la reacción del PSOE de Tarifa, que ha calificado de “intolerable” el cierre de la taquilla y ha anunciado que llevará al próximo pleno municipal una moción para exigir su reapertura y la mejora del servicio de transporte público en el municipio.

El portavoz municipal socialista, Francisco Ruiz Giráldez, ha denunciado que la estación carece actualmente de servicios básicos para los usuarios, como la venta presencial de billetes o la cafetería, pese a tratarse de una infraestructura utilizada diariamente por residentes, estudiantes, trabajadores y visitantes.

Según los socialistas, la situación se agravó el pasado 28 de febrero, cuando la taquilla dejó de prestar atención al público, lo que ha supuesto la desaparición del servicio presencial en una estación por la que pasan cada año cientos de miles de personas. Además, advierten de que la empresa concesionaria pretende mantenerla cerrada durante buena parte del año.

El PSOE también señala que el deterioro del servicio se ha producido de forma progresiva en los últimos años y lo atribuye a la gestión del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, dependiente de la Junta de Andalucía.

Para los socialistas, la situación resulta especialmente preocupante en un municipio como Tarifa, donde la estación de autobuses de la calle Batalla del Salado constituye una infraestructura clave para la movilidad, especialmente en las conexiones con Algeciras y para los miles de turistas que visitan la ciudad cada año.

Propuestas al pleno

La moción que el PSOE llevará al pleno municipal plantea varias medidas, entre ellas reclamar al Consorcio la reapertura de la taquilla con atención presencial o la implantación de un sistema que garantice información y asistencia a los usuarios.

También propone instar al Ayuntamiento a agilizar la concesión del servicio de cafetería y mantenimiento de los aseos para que la estación permanezca abierta durante todo el horario de funcionamiento de las líneas de autobuses.

Además, los socialistas reclaman aumentar la frecuencia de las conexiones entre Tarifa y Algeciras, así como avanzar hacia una flota de autobuses adaptada a las necesidades de personas con movilidad reducida y a los objetivos de reducción de emisiones.

El PSOE advierte de que, si no se corrige la situación actual, no descarta promover movilizaciones para exigir un servicio de transporte público “sostenible, digno y adecuado” para el municipio.