Reclaman el arreglo del puente peatonal sobre el río Jara, en Tarifa

La Asociación para la defensa de los ciudadanos de Tarifa frente a las administraciones, denuncia el estado de "evidente abandono y deterioro" del puente sobre el río Jara. Algo que supone que una de las actividades más saludables y populares de los ciudadanos de Tarifa se ve "cercenada" por la ineficacia de las diferentes administraciones públicas.

Se da el caso de que números ciudadanos se arriesgan a cruzarlo con el consiguiente riesgo físico, según la entidad, lo que no hace más que evidenciar la urgencia de solucionar un asunto "que puede terminar en tragedia". "Frente a esto, el Ayuntamiento se limita a nada, como lo evidencia la nula comunicación y gestión sobre el tema realizada hasta la fecha", denuncia la asociación.

Ya en la pasada Semana Santa estaba impracticable y fueron miles de turistas los que no pudieron completar su paseo o ruta. "Esto es algo que sencillamente Tarifa no puede permitir", destaca la entidad que preside Jorge Benítez. “Esa no es la Tarifa que queremos, los ciudadanos de Tarifa estamos muy cansados de que las administraciones sean sencillamente ineficaces ante problemas tan evidentes y de fácil solución”, ha comentado.